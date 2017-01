Juha Romppanen aikoo ajaa koiravaljakolla itärajaa pitkin 1 250 kilometriä - video

Varparannalla seurataan tällä hetkellä tiiviisti Virolahden lumitilannetta. Kuusi senttiä, huonolta näyttää. Parikymmentä pitäisi olla, jotta Juha Romppasen, 30, suunnitelma onnistuisi.

Romppanen aikoo ajaa koiravaljakolla Suomen ja Venäjän välisen itärajan Virolahdelta Lappiin kolmen valtakunnan rajalle. Seikkailu on nimeltään Itäraja 2017 ja matkan pituus 1 250 kilometriä.

Jos lunta on liian vähän, reen jalakset hajoavat. Siksi nyt näyttää siltä, että Romppanen joutuu alussa jalkamieheksi. Reissun on määrä alkaa 6. helmikuuta, ja jos lunta ei tule lisää, valjakko pääsee vauhtiin vasta Tohmajärvellä.