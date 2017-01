IS: Ex-vanki kertoo vankilan arjesta: "Ihan sama istutko autovarkaudesta vai taposta"

Ilta-Sanomat on haastatellut entistä vankia, Tuomoa, 34, jonka mukaan suomalaisessa vankilassa tarvitsee pelätä vain, jos on tehnyt seksuaalirikoksen tai jos on rikkonut rikollismaailman sääntöjä.

Tuomo oli 16-vuotias joutuessaan vankilaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen hän on istunut vuosia suomalaisissa vankiloissa omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksista muun muassa Sörkan, Vantaan, Katajanokan, Konnunsuon ja Suomenlinnan vankiloissa.

– Sanotaan, että sillä pärjää vankilassa, kun pitää huolen omista asioistaan eikä sotkeudu muiden asioihin. Jos et ole kenellekään velkaa ja olet pitänyt suun kiinni, niin ihan rauhassa siellä saa olla.

Tuomo kertoo lehdelle, että seksuaalirikoksia lukuun ottamatta hän ei huomannut, että jokin rikostausta olisi parempi tai huonompi kuin toinen.



– Jos olet ulospäin suuntautuva ja tulet ihmisten kanssa toimeen, on ihan sama istutko autovarkaudesta vai taposta.

