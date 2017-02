IS: 29-vuotias erityisopettaja vedättää nettihuijareita – "tappouhkauksia satelee"

Erityisopettajana Vantaalla työskentelevällä 29-vuotiaalla Riku Salmivuorella on erikoinen harrastus. Mies vedättää vapaa-aikanaan internetissä lymyäviä huijareita, kertoo Ilta-Sanomat.

Salmivuori on toiminut jo kymmenisen vuotta verkkohuijareita vastaan taistelevan, vuosituhannen vaihteessa perustetun 419eater-sivuston vapaaehtoisena huijarinmetsästäjänä. Hän uskoo huijanneensa jo satoja ellei jopa yli tuhatta verkkohuijaria.

Salmivuori kertoo Ilta-Sanomille, että toiminnan taustalla on halu auttaa verkkohuijausten uhreja ja hidastaa huijareiden työtä niin paljon kuin suinkin mahdollista.

– Tavoite on viedä huijareilta kaikki resurssit, mitä heillä on. Eli onkia väärennettyjä verkkosivuja ja mahdollisia uhrien tietoja. Mutta on meidän toiminnan seurauksena ja tietojemme avulla poliisiviranomainen myös saanut huijareita pidätettyä.

– Toisaalta työn taustalla on myös hauskanpito. On hauskaa vedättää huijareita, Salmivuori kuvailee Ilta-Sanomille.

Salmivuori ja hänen ”metsästäjäkumppaninsa” pääsevät huijareiden jäljille esittämällä itse potentiaalista uhria.

Erityisopettajan harrastus ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton. Hän kertoo Ilta-Sanomille saaneensa vuosien varrella lukuisia tappouhkauksia.

– Aika jatkuvana virtana otan tappouhkauksia vastaan. Taustalla ovat tietysti huijarit itse, jotka ovat vetäneet toiminnastani herneet nenään, hän kuvailee lehdelle.

– Otan sen vakavasti, koska tiedän olevani ammattirikollisten kanssa tekemisissä. Vaikka uhkauksen lähettänyt tyyppi olisi toisessa maassa, hänen tuttunsa voi asua vaikka naapurissani.

