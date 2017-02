Poliisi muistuttaa varomaan asuntomurtoja talvilomien aikaan

Asuntomurtojen perinteisiä kohteita ovat talvilomien takia tyhjiksi jääneet asunnot, poliisi muistuttaa.

Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta vinkkaa, että jo oven laittaminen takalukkoon voi riittää murron estämiseen.

– Toimivat lukot ja hälyttimet antavat hyvää lisäsuojaa murtoja vastaan. Niitä varas välttelee samoin kuin hämärän aikana valaistusta, Aho sanoo.

Ovikellon soitto on yksi rikollisten yksinkertainen tapa varmistautua työrauhasta. Osoitteen kysyjää tai kadonneen koiran tiedustelijaa kannattaakin katsoa sillä silmällä, että tämän tunnistaa jälkeenpäin, jos asuinalueella on tapahtunut asuntomurtoja.

Poliisi rohkaiseekin kysymään oudolta liikkujalta, kuka tämä on ja millä asialla liikkuu.

Jyrki Ahon mukaan paikasta paikkaan nopeasti kiertävien Hit and run -rikollisten määrä Suomessa on lisääntynyt. Hit and run -tekijät tulevat Suomeen, tekevät rikoksia ja poistuvat pikaisesti rikossarjojen jälkeen.

Asuntomurtojen määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Näistä neljännes tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja noin puolessa asialla ovat ulkomaiset rikolliset.