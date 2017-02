Vasemmistoliiton kuntavaalikampanja: Hyvät sote-palvelut kaikille

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille, ja tämä periaate on tärkeämpi kuin markkinoiden luominen suurille terveyskonserneille, linjaa vasemmistoliitto kuntavaalikampanjassaan.

Puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan puolueen tavoitteina on muun muassa turvallisen ja arvokkaan vanhuuden takaaminen riittävällä hoitajamitoituksella, kunnon resurssien varaaminen ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja terveyskeskusmaksujen poistaminen.

Suomen menestyksen takaamiseksi tulevaisuudessakin vasemmistoliitto haluaa, että Suomessa on maailman parhaat koulut ja että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Lisäksi jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle on oltava jatkokoulutuspaikka.

– Lapsilta ja koulutuksesta leikkaaminen sekä terveysbisneksen asettaminen kansalaisten hyvinvoinnin edelle on vastuutonta politiikkaa, joka uhkaa Suomen kilpailukykyä ja hyvinvoinnin edellytyksiä, Andersson painottaa.

Andersson esitteli vasemmistoliiton kuntavaalikampanjaa ja vaaliteemoja tänään Helsingissä.