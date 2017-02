Kuka on vastuussa liukastumisesta? - maksajaksi voi joutua myös taloyhtiö

Liukkaat kelit aiheuttavat liukastumisia, joista seuraa usein hoitoa vaativia vammoja. Hoitokorvauksia maksava ryhtyykin helposti pohtimaan, kuka liukastumisesta itse asiassa oli vastuussa.

- Jos liukastuminen tapahtuu työmatkalla, korvausta voi hakea työnantajan ottamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, Ifin henkilökorvausten asiantuntija Anne Koivisto kertoo.

Jos kaatumisen syynä on se, että kiinteistön omistaja on laiminlyönyt alueen kunnossapidon, hän on vastuussa liukastumisesta aiheutuneista vahingoista.

– Jos liukastuminen johtui mielestäsi esimerkiksi hiekoituksen laiminlyönnistä, pyri dokumentoimaan tilanne. Selvitä mahdolliset todistajat ja valokuvaa alue. Korvausvaatimus kiinteistön omistajalle eli vaikkapa taloyhtiölle kannattaa esittää mahdollisimman pian, Koivisto toteaa.

– Liukastumisen aiheuttaman vamman hoitokulujen lisäksi vahingon aiheuttajalta voi vaatia korvausta esimerkiksi ansionmenetyksestä tai tilapäisestä haitasta.

Taloyhtiöiden ja omakotitalojen omistajien mahdollinen korvausvastuu liukastumisvahingoissa sisältyy kiinteistö- ja kotivakuutusten vastuuvakuutuksiin. Käytännössä korvausvastuu kiinteistön omistajille syntyy vain silloin, kun kunnossapitovelvollisuus on laiminlyöty.

Lähde: If