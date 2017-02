MTV: Kannelmäen kidutusmurhaaja vapautuu syksyllä – "Miehellä on puoliso ja kaksi lasta"

Mies syyllistyi vuonna 2005 maaliskuussa murhaan, josta hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Mies oli yhdessä rikostoverinsa kanssa surmannut entuudestaan tuntemansa miehen muun muassa lyömällä ja viiltelemällä häntä lukuisia kertoja, MTV kertoo.

Uhria lyötiin nyrkein ja metalliputkella, potkittiin päähän, löytiin vasaralla jalkoihin ja viilleltiin. Kahden tunnin väkivallan jälkeen mies jätettiin sohvalle, ja hän kuoli verenhukkaan.

Mies on istunut tuomiotaan nyt lähes 13 vuotta, ja hänet vapautetaan 1. lokakuuta. Hovioikeuden mukaan miehellä on puoliso ja kaksi lasta, ja hän on motivoitunut työntekoon, MTV kertoo.

Lähde: MTV: Kannelmäen kidutusmurhaaja vapaalle jalalle – surmasi raa'asti pilkkaavien puheiden takia