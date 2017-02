Li Andersson: "Änkyräsiipeä ei enää ole - hallituksen leikkauspolitiikka on yhdistänyt meidät"

- Pikemminkin on tuotava rahaa takaisin koulutukseen.

Vasemmistoliitto avasi kuntavaalikampanjansa perjantaina. Koulutukseen vasemmistoliitto panostaisi varmistamalla, että jokaisella nuorella on jatkokoulutuspaikka peruskoulun jälkeen. Kaikilla lapsilla pitää olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

Viime kesästä asti puoluejohdossa ollut Andersson sanoo, ettei tunnista puolueessa enää änkyräsiipeä. Vasemmistoliitto on ollut tunnettu siitä, että puolueessa on vaikuttanut pitkään entisiä taistolaiskommunisteja. Jokaisella puheenjohtajalla on ollut omat hankaluutensa ja taistelunsa saada ns. "änkyrät" mukaan.

- Hallituksen oikeustolainen leikkauspolitiikka on tehnyt puolueesta tosi yhtenäisen.

Vasemmistoliitto vastustaa sote-palveluiden yhtiöittämistä ja ulkoistamista, mutta pitää maakuntahallintoa hyvänä lähtökohtana uudistukselle.

Sote-uudistus on innostanut vasemmistolaisia ehdolle, päinvastoin kuin monessa muussa puolueessa. Uudistusten takia on vielä epäselvää, mistä kunnissa jatkossa päätetään.

Andersson sanoi Ylen Ykkösaamussa pitävänsä selvänä, että suurien toimijoiden määräysvalta markkinoilla kasvaa. Hän haluaisi soteuudistuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaikki puolueet voisivat sen hyväksyä.

- Nyt jo tulee tietoa, että joissakin kunnissa on alettu myymään hyvällä sijainnilla olevia palvelutaloja yrityksille, eli tässä vaiheessa isot markkinatoimijat parantavat omaa asemaansa.

Kuntavaalit käydään 9. huhtikuuta.