Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista – adressissa jo 65 000 nimeä

Stop Talvivaara -kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista, ja kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017 valtineuvostolle.

Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu kello 12 valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

– Olisi helppo jälkiviisaana sanoa, että jos viestiämme olisi keväällä 2012 kuultu, se olisi ollut toteutunutta parempi vaihtoehto sekä vesistöille että veronmaksajille, yksi adressin liikkeelle laskijoista Hannu Hyvönen toteaa liikkeen tiedotteessa.

– Talvivaaran ja Terrafamen kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa veronmaksajien varoja. Kaivoksen kokonaistappiot nousevat yli kahden miljardin euron. Nyt on olennaista ymmärtää, että kaivoksen hallittu alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, Hyvönen sanoo.

Kansanliikkeen arvio kaivoksen jatkomahdollisuuksista on vuosien mittaan vain synkentynyt.

– Sekä malmio että sivukivi ovat kauttaaltaan mustaliusketta. Kiviaines on äärimmäisen ongelmallista ympäristön kannalta. Mustaliuske on happoa muodostavaa ympäristön kannalta haitallista jätettä, joka kasoihin murskattuna tai louhoksen seinämissä alkaa rapautua välittömästi, Sotkamon Luonnon varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo.

– Suunniteltu 30 vuoden toiminta aiheuttaisi kaivoksella valtavan jäteongelman. Esiin nostettaisiin yli 1 000 miljoonaa tonnia sivukiveä ja noin 500 miljoonaa tonnia malmikiveä. Jätevuoret on kyettävä eristämään ympäristöstä lopullisesti. Urakka on haastava ja vie pohjan pois kaivoksen taloudelliselta kannattavuudelta

– Pelottavin näkymä on uuden Kolmisoppijärven louhoksen avaaminen. Aikojen kuluessa kerran kaivostoiminnan tähden kuivatun ja uudelleen täyttyvän järven pohjalle syntyy valtava vedenalainen sulfaatti- ja metallivalumaa mustaliuskeesta irrottava louhos. Viranomaisarvioiden mukaan vesien puhdistamisen tulee jatkua satoja vuosia toiminnan päättymisen jälkeen, Lankinen jatkaa.

Kansanliikkeen aktiivien mukaan aitoa vuoropuhelua kaivoksen tulevaisuudesta ei ole syntynyt.

– Olemme esittäneet omat laskelmamme, jotka osoittavat ettei kaivostoiminta voi olla taloudellisesti kannattavaa parantuneessakaan markkinatilanteessa, mutta yksikään viranomainen tai yhtiön edustaja ei ole antautunut vuoropuheluun, toteaa kaivoksen ympäristökuormitusta selvittänyt Jari Natunen.

– Kun Pekka Perä istuu nyt syytettynä käräjillä tiedottamisrikoksista, on kansalaisten hyvä huomata, että sama katteettomien lupausten antaminen kaivoksen tulevaisuuden edellytyksistä jatkuu, nyt valtiovallan toimesta.