Nettipoliisi myöntää: Sota vihapuhetta vastaan on tuomittu hävityksi

Sosiaalinen media on poliisille mainio työkalu. Etelä-Savon sivutoimisena nettipoliisina työskentelevä ylikonstaapeli Toni Reinikainen tietää lukuisia esimerkkejä, joissa somea on käytetty rikosten selvittämiseen tai ennalta ehkäisemiseen. On estetty nuorten välinen kylätappelu, rauhoiteltu mopoilijoiden liikennekäyttäytymistä ja tunnistettu kaahailijoita YouTube-videoista.

Sosiaalisen median voima konkretisoituu vinkkien keräämisessä. Yhtenä kesäyönä Mikkelissä oli varastettu yli 30 auton rekisterikilvet. Reinikainen kysyi Facebook-sivuillaan, tietäisikö joku asiasta jotakin. Sen jälkeen hän kävi hakemassa kahvia viereisestä huoneesta.

– Kun istuin takaisin tietokoneelle, olin saanut viisi viestiä, joissa kerrottiin tekijästä.

Kerran paikalliset nuoret paljastivat mummolta käsilaukun ryöstäneen pojan henkilöllisyyden. Nuoret kokivat teon niin röyhkeäksi, että halusivat oikeuden tapahtuvan.

– Tuollainen lisää minunkin intoani. Eihän joku 14-vuotias nuori rupea soittelemaan poliisin vihjepuhelimeen. Hän haluaa kertoa asioista tavalla, joka on hänelle luontevaa.

Nettipoliisille raportoidaan myös ilkeistä someviesteistä, jotka koetaan kunnianloukkauksiksi. Kun Reinikainen ottaa kirjoittajaan yhteyttä yksityisviestillä, tämä useimmiten poistaa tekstinsä.

– Tavallisiin ihmisiin poliisin auktoriteetti tehoaa netissä ihan yhtä hyvin kuin jos menisin puhumaan heille kadulla.

Yhdelle alueelle poliisin voimat eivät somessa riitä. Netissä rehottava vihapuhe on rikostilastojen mukaan voimakkaassa kasvussa, mutta verkkokeskustelujen täydellinen suitsiminen on mahdotonta. Esimerkiksi Reinikainen on päättänyt olla puuttumatta keskusteluihin, koska ”se on hallitsematon maailma, jota pitäisi tehdä täysipäiväisesti”.

– Netin rikollisuus on loputon suo, jota ei voi koskaan täysimääräisesti hallita, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen sanoo.

Poliisi aikoo kuitenkin puuttua vihapuheeseen, sillä täyspäiväisten nettipoliisien määrä nousee tämän vuoden aikana kolmesta kahteenkymmeneenviiteen. Helmikuussa Helsingin poliisilaitoksella aloittaa uusi valtakunnallinen ryhmä, joka keskittyy viharikoksiin. Ryhmään kuuluu noin kymmenen poliisia. Ryhmä käyttää sekä avoimia poliisi­profiileja että salaista tiedonhankintaa.

– Aikanaan oli toripoliiseja, jotka pitivät kaupungilla järjestystä yllä. Nykyään samaa tehtävää pitää hoitaa myös netissä, Kilpeläinen perustelee.

Netin on "tori" kuitenkin laajempi kuin Suomen kaupunkien torit yhteensä. Vuodesta 2008 nettipoliisina toiminut Marko "Fobba" Forss myöntää, että poliisi joutuu nostamaan toisinaan kädet pystyyn internetin viharikosten kanssa. Somerikollisuus on hänen mukaansa arkipäiväistynyt, tutkintavastuut poliisilaitosten välillä ovat epäselviä, pakkokeinolait laahaavat perässä ja asiallinen keskustelu vaikeista aiheista on lähes mahdotonta.

– Sodassa vihakirjoittelua vastaan poliisi on tuomittu häviämään, mutta taisteluja sentään voitetaan – vaikkakin vähemmän kuin ennen, Forss sanoo.

– Viharikollisuus on ihan kuin muukin rikollisuus. Siihen voidaan puuttua tehostetusti ja lieventää ongelmaa, mutta sitä ei ikinä saada kokonaan pois.