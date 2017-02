Puolustusministeri Niinistö: Suomi ja Ruotsi liittynevät brittijohtoiseen sotilasyhteistyöhön

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan näyttää siltä, että Suomi ja Ruotsi liittyvät brittijohtoiseen sotilasyhteistyöhön JEF:ään. Kyse on Niinistön mukaan nopean toimintakyvyn joukoista ja lähinnä kriisinhallinnasta ja suorituskyvyn parantamisesta.

JEF:ään kuuluvat Britannian lisäksi Nato-maat Tanska, Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Hollanti. Niinistö kertoo STT:lle, että Britannia on pyytänyt Ruotsia ja Suomea mukaan. Asiaa on yhdessä harkittu sen perusteella, onko siitä hyötyä kansalliselle puolustukselle. Hänen mukaansa näyttää siltä, että hyötyä on jonkin verran.

– Tämä ei liity Naton viidenteen artiklaan. Kyseessä on Britannian oma hanke. Jos yhteistyöhön lähdetään, osallistumisesta tehdään joka kerta erikseen kansallinen poliittinen päätös, Niinistö painottaa.

Niinistö aikoo esitellä asian eduskunnan valiokunnille lähiaikoina.

Asiasta kertoi Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist Dagens Nyheterissä eilen ja tänään lehteä siteerasi Verkkouutiset.