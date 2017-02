Henkilöauton kuljettaja kuoli tukkirekkakolarissa Tikkakoskella

Henkilöauton kuljettaja kuoli kolarissa tukkirekan kanssa Nelostiellä Jyväskylän Tikkakoskella, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Tarkempi paikka on Tikkakosken risteyksen lähellä.

Poliisi kertoo, että henkilöauto oli matkalla Jyväskylään päin ja rekka Äänekosken suuntaan.

Tie on yhä poikki ja kiertotie on järjestetty Laukaan kautta. Palomestari arvioi ennen kello kahdeksaa, että menee aikaa ennen kuin tie saadaan auki, sillä tukkirekan kuorma pitää purkaa ennen siirtoa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta ennen kuutta illalla. Asiasta kertoi ensin Keskisuomalainen.

