Föhn-tuuli lämmittää alkuviikon sään - lännessä jopa 8-9 astetta plussaa

Kaksi vuotta sitten föhn-tuuli lämmitti sään lähes 10 asteeseen.

Helmikuun säätä saapuu alkuviikolla lämmittämään föhn-tuuli. Föhn on lämmin ja kuiva laskutuuli, ja se saa Suomessakin toisinaan aikaan aurinkoisen ja lauhan talvisään. Lämpötila voi Suomessa helmikuisessa föhn-tuulessa nousta jopa 10 asteeseen. Norjassa ja Ruotsissa föhn-ilmiö on voimakkampi ja lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen.

Ilmastokatsaus.fi-sivuston mukaan edellisen kerran föhn-tuuli lämmitti kunnolla helmikuuta kaksi vuotta sitten 10.-11. päivinä. Lämpötila nousi maan länsiosassa 8-9 asteeseen.

Helmikuun lämpöennätys on mitattu 28.2.1943 Helsingin Ilmalassa, jossa föhn-tuuli sai lämpötilan kohoamaan 11,8 asteeseen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Suomessa föhn vaikuttaa voimakkaan länsivirtauksen yhteydessä. Föhn-teorian mukaan ilma on Skandit-vuoriston itäpuolella kuivempaa, kun se on sateen myötä menettänyt suuren osan kosteudestaan noustessaan ylös Norjan rannikolla. Kun ilmavirtaus on ylittänyt Skandit, se pyrkii palaamaan takaisin maanpinnalle. Tällöin ilmamassa lämpenee tehokkaasti kosteuden vähennyttyä vuoriston tuulenpuolen sateissa.

Föhnin määritelmänä on käytetty sitä, että havaintoasemalla lämpötila on noussut nollan asteen yläpuolelle ja samalla suhteellinen kosteus on laskenut alle 70 prosentin.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan föhnin vaikutus on suurimmillaan Länsi-Lapissa ja Pohjanmaalla, jossa se voi vaikuttaa viisikin kertaa talvessa. Itärajalla föhn vaikuttaa vain keskimäärin kerran talvessa.

Föhn-kausi kestää Suomessa marraskuusta maaliskuuhun. Föhn-kausia on useammin lauhien talvien aikana.

Sääennusteen mukaan lämpötila kohoaa föhn-tuulen vaikutuksesta maanantaina Pohjanlahden rannikolla ja Tornionlaaksossa 6-9 asteeseen mutta jo tiistaina pohjoiseen alkaa virrata luoteesta viileämpää ilmaa ja lämpötila laskee. Keskiviikkona föhn-tuuli ei ennusteen mukaan enää vaikuta.