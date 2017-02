Rahankeräyslupaa joutuu odottamaan nyt jopa yli puoli vuotta, kertoo Uutissuomalainen. Syynä on se, että rahankeräyslupien käsittely on ruuhkautunut.

Poliisihallitukseen tulee rahankeräysluvan hakemuksia enemmän kuin pystytään käsittelemään.

Jonossa on nyt noin 150 hakemusta. Tilanne on johtanut siihen, että monen järjestön oma varainhankinta on jäissä.

Rahankeräyslupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle.

Poliisilaitoksella on oikeus myöntää rahankeräyslupa omalle alueelleen. Muissa tapauksissa hakemukset käsittelee poliisihallitus.