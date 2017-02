Momondo julkisti hiihtoloman haetuimmat kohteet - Lontoo suosituin ulkomaiden kaupungeista

Suomi pakkaa pian laukkunsa ja perheensä autoihin ja lentokoneisiin, kun koulujen hiihtolomat käynnistyvät eteläisessä Suomessa. Matkahakukone momondo.fi keräsi listan suomalaisten tämän vuoden haetuimmista hiihtolomakohteista ja listasi vinkit kotimaassa hiihtolomaa viettäville.

Espanjan aurinkorannat ovat perinteisesti vetäneet suomalaisturisteja puoleensa, eikä hiihtoloma 2017 tee poikkeusta sääntöön. Kymmenen haetuimman kohteen listalta löytyvät niin Malaga, Las Palmas kuin Teneriffakin, joiden lisäksi suomalaisia kiinnostaa monipuolinen, elämäniloista kaupunkikulttuuria pursuava Barcelona. Helsinkiin kohdistuvien hakujen lisäksi kaupunkikohteista myös Lontoo, Tukholma ja Berliini vetävät suomalaisia puoleensa.

- Kaukokohteisiin matkustetaan selvästi mieluummin pidemmillä lomilla, ja niiden suosio hiihtolomakohteina on siksi vaatimattomampi. Esimerkiksi New Yorkin suosio on hiipunut viime vuodesta eikä kaupunki enää yltänyt kymmenen haetuimman kohteen joukkoon. Listalle ponnisti vielä nipin napin viime vuodesta kolmanneksen laskenut München, joka on usean eri laskettelualueen lähilentokenttä. Viime vuoteen verrattuna eniten suosiotaan kasvattivat Tukholma ja Dubai, joka tarjoaa suomalaisille lämpöä ja shoppailumahdollisuuksia, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki.

Hiihtoloman haetuimmat kohteet 2017:

Helsinki (+ 1 %) Lontoo (- 2 %) Dubai (+ 23 %) Malaga (+ 1 %) Tukholma (+ 18 %) Berliini (+ 1 %) Las Palmas de Gran Canaria (- 18 %) Barcelona (- 20 %) Teneriffa (- 6 %) München (- 5 %)

Lähde: Momondo