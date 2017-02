Kommentti: Väittely sotesta kaappaamassa kuntavaalit

Puolueiden puheenjohtajat kehuivat kuntien supersankareita, mutta arki unohtui.

Vaalipaneeleissa arjen asiat ja pohdinnat tulevaisuuden kunnasta saavat kuitenkin tehdä tilaa sote-uudistukselle. Tämä nähtiin Kunnallisalan kehittämissäätiön kuntavaalipaneelissa Finlandia-talolla keskiviikkona.

Puolueiden puheenjohtajat nostivat kuntapäättäjät supersankareiksi, mutta suurin osa ajasta meni siihen, kun he toistelivat omia sote-kantojaan: miten tähän on tultu, miksi uudistus pitää tehdä, mitä siinä on pielessä tai miksi hallituksen esitys on niin hyvä. Jos sama tahti jatkuu seuraavat pari kuukautta, kansa kyllästyy.

Puheenjohtajat Antti Rinne (sd.) ja Li Andersson (vas.) keskittyivät jälleen kritisoimaan hallituksen markkinavetoista sote-mallia. Andersson toisti toistamistaan, kuinka valinnanvapaus pirstaloi hoitoketjut ja nostaa kustannuksia. Loppupelissä palvelujen saatavuus heikkenee ja asiakkaiden palvelumaksut nousevat.

Rinne korosti, että kansalaisten on päästävä nopeasti lääkäriin ja terveyserot on saatava kuriin. Hallituksen malli kuitenkin pirstaloi palvelut ja verorahat valuvat veroparatiiseihin. Häntä pelotti se, että hallitus tekee kiireellä ratkaisuja, joita on mahdoton korjata

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mielestä hallituksen suunta on ok, mutta vauhti on järjetön. Niinistön mielestä kansalaisten valinnanvapaus ei toteudu, mutta terveysfirmojen toteutuu sitäkin paremmin. Jos hallitus palaisi hallitusohjelmassa kirjattuun soteen, vihreätkin voisivat sen hyväksyä.

Hallituspuolueiden trio ei ollut paikalla, joten hallituksen puolustaminen jäi kuntaministeri Anu Vehviläisen (kesk.), kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen sekä sosiaali- jaa terveysministeri Pirkko Mattilan (ps.) harteille.

Häkkänen muistutti, että valinnanvapauden tarkoituksena on helpottaa perusterveydenhuoltoon pääsyä, jotta kustannukset kalliissa erikoissairaanhoidossa eivät kasva. Hän kutsui uudistusta tasa-arvouudistukseksi, koska jatkossa työterveyshuollon ulkopuolella olevat työttömät ja eläkeläiset pääsevät valinnanvapauden piiriin.

Myös Mattila korosti, että uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa nimenomaan perusterveydenhuoltoa. Hän muistutti, että perustuslakivaliokunta paalutti uudistuksen askelmerkit viime vaalikaudella. Vehviläinen huomautti, että on vaikea nähdä, että parlamentaarinen porukka olisi saanut tehtyä tyydyttävän uudistuksen, koska hallituksessakin on pitänyt pinnistellä asian eteen.