Ensimmäiset ahmaluvat myönnetty - 35 vuoden rauhoitus päättyi

Ensimmäiset poikkeusluvat ahmojen pyytämiseksi on myönnetty, Suomen riistakeskus tiedottaa. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on myönnetty neljälle ahmalle Pohjois-Sallan, Kemin-Sompion, Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntiin. Alueilta on löytynyt ja ilmoitettu kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille kymmeniä ahman tappamia poroja kutakin aluetta kohden. Merkittävä osa todetuista vahingoista on tapahtunut helmikuun aikana.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on riistakeskuksen mukaan tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2016–2017 asetettu kahdeksan ahmaa. Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.

Ahma on ollut rauhoitettu vuodesta 1982.