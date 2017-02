Ennätysmäärä opettajaopiskelijoita tulossa Savonlinnan Talvipäiville

Ennätysmäärä opettajaopiskelijoita on ilmoittautunut Talvipäiville, jotka järjestetään viikonloppuna 17.-19. helmikuuta Savonlinnassa, tiedottaa Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL. Talvipäivät on Suomen suurin yhden alan opiskelijatapahtuma. Ohjelmassa on muun muassa monenlaista talviurheilua ja livemusiikkia.

Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 2 300 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Savonlinnassa vietetään Talvipäiviä viimeistä kertaa, sillä siellä valmistaudutaan opettajankoulutuksen siirtämiseen Joensuuhun. SOOL:n puheenjohtaja Noora Korhonen muistuttaa, että Itä-Suomen yliopiston on muutosten keskellä huolehdittava opiskelijoiden oikeusturvan säilymisestä. - Yliopiston on turvattava opintojen keskeytymätön jatkuminen ja opiskelijoiden osallistuminen muutosprosessiin. Korhosen mukaan opintojen ja laadukkaan opetusharjoittelun laajuus on säilytettävä nykyisellään, opinto-ohjausta on tarjottava riittävästi ja erityisiä järjestelyjä vaativien oppiaineiden opetustilojen tulee olla turvallisia ja asianmukaisia.