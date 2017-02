IL: Saarnaaja pyysi rahaa hädänalaisille - nosti itse 5700 euron kuukausipalkkaa

Pirkko Jalovaara on mainosalan saarnaamiseen vaihtanut ekonomi. Tässä hän puhui tilaisuudessa Joensuun Pielisensuun kirkossa vuonna 2013.

Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran epäilyttävästä toiminnasta käytävä oikeudenkäynti on alkanut Helsingissä. Jalovaaraa ja hänen Rukousystävät-yhdistykseensä kuuluvaa miestä epäillään vuosina 2009-2013 tapahtuneesta rahankeräysrikoksesta.

Iltalehti kertoo, että esitutkintapöytäkirjojen mukaan yhdistys on käyttänyt lupaehtojen vastaisesti 1,1 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa on mennyt Pirkko Jalovaaralle maksettuun palkkaan. Jalovaaran kuukausipalkka on ollut noin 5 700 euroa.

Lupaehtojen vastaisesti käytetyistä varoista reilut 700 000 euroa ovat olleet sellaisia, joiden käyttötarkoitus on jäänyt Poliisihallitukselle epäselväksi tai joita ei ole voitu selvittää.

Iltalehden mukaan vain 72 000 euroa käytettiin viiden vuoden aikana rahankeräyslupahakemuksessa mainittuun hädänalaisten ihmisten auttamiseen.