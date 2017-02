Tiedätkö Simpsonit-avaimenperällä varustetun avainnipun omistajan? – Poliisi epäilee sen kuuluvan vaateliikkeen ryöstäjälle

Tammisaaressa Raaseporissa ryöstettiin keskiviikkona 15. helmikuuta vaateliike veitsellä uhaten. Poliisi on jatkanut asian esitutkintaa, mutta kiinniottoja ei ole vielä tehty. Tekoaika on esitutkinnassa tarkentunut, ja se on kello 18.30-18.31.