Tylyä kritiikkiä EU:lle – "Pönäkät ukot lähetetään pätemään"

Euroopan unioni on historiansa suurimmassa kriisissä. Ison-Britannian brexit-neuvottelut alkavat ja EU-kriittiset voimat ovat nousussa eri puolilla Eurooppaa. Tämän vuoden aikana käydään EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeät vaalit Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa. Unionia horjuttavat myös Kreikan talousongelmat, Katalonian itsenäistymishanke ja kiistat Puolan oikeusjärjestelmästä.

Brysselin EU-kortteleiden käytävillä kriisiin suhtaudutaan vaihtelevasti. Osa EU-työntekijöistä ja virkamiehistä suhtautuu tulevaisuuteen pelokkaasti, osa maltillisen toiveikkaana.

– Kriisi on mittari ja kulminaatiopiste. Nyt kaikkea EU:n toimintaa läpivalaistaan yhä tarkemmin sen mukaan, hyödyttääkö se jäsenmaita, EU:n alueiden komi­tean puheenjohtaja Markku Markkula, 66, sanoo.

Yksi läpivalaistavista kohteista on hänen oma toimielimensä, alueiden ja paikallisyhteisöjen ääntä puolustava alueiden komitea. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista myöntää epävirallisesti, että harva tutustuu alueiden komitean lausuntoihin. Lainsäädäntö- tai budjettivaltaa komitealla ei ole.

Keskustan MEP-valtuuskunnan sihteerinä työskennellyt Joonas Könttä pitää noin 90 miljoonaa euroa vuodessa maksavaa komiteaa kalliina ja tehottomana lausuntoautomaattina, jonka tehtävät voisi hoitaa pienellä sihteeristöllä.

Samaan syssyyn hän lakkauttaisi noin 40 miljoonaa euroa kalliimman talous- ja sosiaalikomitean. Komiteoiden ylläpito maksaa kaksi kertaa enemmän kuin Strasbourgin istuntoviikko.

– Suomelle komiteoiden merkitys on pieni – paitsi tietenkin edustajien osalta, jotka saavat matkustella ja kohtuullisen kokouspalkkion, Könttä sanoo.

Palkkio on 600 euroa ensimmäisestä kokouspäivästä, 300 euroa seuraavista. EU korvaa myös lennot. Majoitukset ja ylläpito komitean jäsenen on hoidettava itse.

Alueiden komitean entinen jäsen Heini Utunen (kesk.) pitää tärkeimpänä sitä, että EU:n päätöksenteko on hajautettua. Jos kansalaisten suora kuuleminen onnistuisi halvemmalla, voisi alueiden komitean Utusen mukaan lopettaa. Liian moni jäsenistä luovuttaa hänen mielestään nykysysteemissä vallan virkamiehille ja keskittyy odottelemaan illallista.

– Siinä on luurankojen hautausmaata, jonne pönäköityneet ukot lähetetään viimeiseksi palkinnokseen pätemään, Utunen sanoo.

Puheenjohtaja Markkula pitää kritiikkiä virheellisenä.

– Alueiden komitea on ainoa toimija, joka on lähellä tavallista kansalaista. Europarlamentaarikot ovat pysyvästi Brysselissä, mutta meidän jäsenemme elävät siinä maailmassa, jossa on myös EU:n muutostarve, Markkula linjaa.

Hänen mielestään komitea on viime vuosina muuttunut lausuntojen antajasta konkreettiseksi muutosvoimaksi. Sillä on läheiset henkilösuhteet muun muassa EU-komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan Donald Tuskiin.

– Aika moni komissaari on sitä mieltä, että kaupungit ovat uudistusten voimanpesiä. Eivät muutokset synny kansallisvaltioiden hallituksissa vaan kaupun­kien kokeiluissa, Markkula sanoo.