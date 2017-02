Virossa asuu jo 7 000 suomalaista – tunneli Suomenlahden ali lisäisi Tallinnan vetovoimaa

Suomeen verrattuna halvemmat asumis- ja elinkustannukset, 20 prosentin tasavero ja elävä kaupunkikulttuuri ovat muutamia syitä sille, miksi Virossa asuu jo noin 7 000 suomalaista.

Tallinnan ydinkeskustassa ja vanhassakaupungissa asunnon vuokra on vähintään 500 euroa kuukaudessa, vähän sivummalta yksiön saa jo 300 eurolla.

Esimerkiksi Kristinen kaupunginosasta, noin kolme kilometriä keskustasta, remontoidun kaksion voi saada jo 65 000 eurolla.

– Suomalaiset ovat ostaneet Virosta paljon asuntoja myös kakkosasunnoiksi, sanoo Viron hallituksen viestinnän neuvonantaja Päivi Tampere.

Nilsiästä kotoisin oleva Tampere on asunut Tallinnassa kuutisen vuotta ja työskennellyt aiemmin muun muassa muassa Viron poliisissa viestintätehtävissä.

– Keskipalkka Virossa on tällä hetkellä noin 1 100 euroa, joten asumisen ja elämisen kustannukset on suhteutettava siihen, Tampere muistuttaa.

Suomessa keskipalkka on yli 3 300 euroa kuukaudessa.



Kahvilakulttuuri on yksi asioista, joista Tampere pitää Tallinnassa.

– Kahviloita on joka puolella, ja kakkuvalikoimat ovat paljon paremmat kuin Suomessa. Käymme välillä viikonloppuisin kahviloissa brunssilla ystäviemme kanssa.

Tallinnan hyvistä puolista Tampere nostaa esiin myös tasokkaan ravintolatarjonnan: ruoka on hyvää ja hintataso edullinen.

– Joka puolella on valinnanvaraa, eikä täällä ole juuri ketjupaikkoja. Jos harrastaa viinejä, lasillisen voi ottaa ruoalla ilman että laskusta tulee valtava. Se on ihan eri juttu kuin esimerkiksi Helsingissä.

– Myös teatteri- ja konserttiliput ovat edullisia. Ne pitää varata ajoissa, sillä virolaiset ovat ahkeria kulttuurinkuluttajia.

Virossa ei ole autoveroja, ja tallinnalaisille kaupungin joukkoliikenne on ilmainen. Vaikka Suomea pidetään tietoteknisesti kehittyneenä maana, Virossa toimivaa verkkoyhteyttä pidetään lähes ihmisoikeutena.

Suomessa on Tampereen mukaan parempi sosiaaliturva, mutta lapsiperheillä on etuja Virossakin.

– Äitiysloma on puolitoista vuotta täydellä palkalla. Toisaalta jonot päivähoitopaikkoihin ovat pitkät. Heinäkuun alusta kolmilapsiset ja sitä suuremmat perheet alkavat saada valtiolta tukea 500 euroa kuukaudessa.



Virossa suomalaisia työllistää erityisesti yksityinen sektori. On yrittäjiä, it-alan asiantuntijoita sekä suomalaisen koulun opettajia.

– Muutaman vuoden työkomennuksilla olevia on paljon.

Virossa ihmiset ovat Tampereen mukaan joustavampia kuin Suomessa. Ylitöitä tehdään yleisesti ja työsähköposteja luetaan myös kotona.

– Sähköinen asiointin on nopeaa, eikä täällä ole niin paljon byrokratiaa kuin Suomessa.

Virossa käytetään sirullista henkilökorttia, jolla voi esimerkiksi äänestää vaaleissa ja hyväksyä veroilmoituksensa. Se toimii bussi- ja kanta-asiakaskorttina, ja sillä pääsee verkkopankkiin ja sen kautta näkyvät sähköiset lääkereseptitkin.

Suurta muuttoaaltoa Suomesta Viroon ei ole vielä nähty. Pendelöinti on lauttayhteyksin kankeaa, vaikka monet virolaiset tulevatkin viikoksi töihin Suomeen.

– Jos tunneli Tallinnan ja Helsingin välillä toteutuu, se mahdollistaa aidosti työssäkäynnin lahden yli, Tampere sanoo.

Rail Baltica on kunnianhimoinen ratahanke. Sen idea on yhdistää Helsinki ja Tallinna Suomenlahden alittavalla tunnelilla vuonna 2038. Esiselvitysvaiheessa olevan hankkeen kustannusarvio on noin 13 miljardia.

– Matka-aika olisi puoli tuntia. Se toisi Tallinnaan varmasti lisää suomalaisia asumaan.