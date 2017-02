Joka viidennellä suomalaisella on vene - vesiskoottereiden määrä yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa

Joensuun Jetteilijöiden Kari Kekarainen ajeli vesijetillään Pielisjoella viime kesänä.

Suomessa on kaikkiaan 1,16 miljoonaa venettä, arvioidaan Trafin tuoreessa veneilytutkimuksessa. Kun Suomessa on noin 5,5 miljoonaa asukasta, tarkoittaa se, että joka viidennellä suomalaisella on jonkinlainen vene.