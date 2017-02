KSML: Useissa sairaanhoitopiireissä potilaslääkkeiden hoitajakäyttö selkeästi kielletty

Lehti kysyi asukasluvultaan maan suurimmilta sairaanhoitopiireiltä, saavatko hoitajat joissain tapauksissa käyttää potilaille tarkoitettuja käsikauppa- tai reseptilääkkeitä. Kaikkien viesti oli, että jo pitkään voimassa olleiden sairaanhoitopiirien omien ohjeistusten mukaan potilaille tarkoitettujen lääkkeiden käyttäminen itse on kiellettyä.

Asiaa kysyttiin Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireistä, joiden alueilla asuu yhteensä yli kolme miljoonaa suomalaista.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja puhui "maan tavasta" todistaessaan hiljattain Keski-Suomen käräjäoikeudessa hoitajien lääkekavallusjutussa. Kataja sanoi, että hän on toiminut lääkärinä 30 vuotta, ja koko sen ajan on ollut olemassa tapa, jonka mukaan akuuttitilanteissa työntekijälle on annettu lääkehuoneesta ensiapuluontoisesti kipu- tai muuta vastaavaa lääkettä sen sijaan, että työntekijä olisi keskeyttänyt työvuoron.

Lehti kertoo, että jälkikäteen ajateltuna Kataja ei pitänyt hyvänä oikeudessa käyttämäänsä termiä ”maan tapa” kuvatessaan sairaalalääkkeiden käyttöä työntekijöiden akuuttihoidossa.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on nyt ohjeistettu, ettei potilaslääkkeitä saa käyttää omin luvin, eikä myöskään esimiehen luvalla.