Kansanedustaja: Saunapalvauksen kielto olisi kulttuurinen murha

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että Suomen on haettava poikkeusta EU:n kaavailemaan saunapalvikieltoon tai yksinkertaisesti kieltäydyttävä kiellon täytäntöönpanosta.



- Palvaaminen on suomalaista ruokakulttuuria aidoimmillaan. Valmistustavan kieltäminen olisi kulttuurinen murha, eikä sellaiselle ole mitään perusteita. Jo pelkkä kiellon kaavaileminen loukkaa suomalaisten ihmisoikeuksia, Kärnä sanoo tiedotteessa.



Kansanedustaja vaatii Euroopan unionia palaamaan juurilleen ja lopettamaan tyhjänpäiväisten nyanssien sääntelyn.



- EU:n tulee olla rauhan, vakauden ja talouden unioni, eikä pieniin yksityiskohtiin puuttuva byrokraattiunioni. Saunapalvikiellolle on tasan sekä tarkkaan yksi paikka, ja se on saunan takana.