Poliisi tutkii kuolonkolaria kahtena tappona - ajoiko mies tahallaan päin mopoautoa?

Kahden nuoren hengen vaatinut nokkakolari lauantaina Sastamalassa oli ehkä tahallinen, tiedottaa poliisi.

Tiellä numero 12 tapahtuneessa nokkakolarissa tila-auton kuljettaja törmäsi vastaantulevaan mopoautoon. Mopoauton kyydissä olleet kaksi sastamalalaista nuorta, 17-vuotiaat tyttö ja poika, menehtyivät välittömästi.



Poliisin mukaan asiaa selvitettäessä on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on todennäköisiä syitä epäillä, että tila-auton kuljettaja on törmännyt tahallaan vastaan tulleeseen mopoautoon.

Tila-autoa kuljettanut 35 vuotias nokialainen mies on pidätetty. Hän on vammojensa johdosta hoidettavana sairaalassa. Hänen vammansa eivät ole vakavia.



Sisä-Suomen poliisi tutkii rikosta kahtena tappona, törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Tie oli poikki useita tunteja aina kello yhteen asti yöllä. Paikalla oli useita poliisipartioita ja pelastushenkilöstöä.



Poliisi kuulustelee tämän päivän aikana useita asiaan liittyviä henkilöitä ja tiedottaa tutkinnan etenemisestä tarkemmin huomenna maanantaina kello 12 mennessä.