Ohikulkija huomasi onnettomuuden, mutta unohti velvollisuutensa

Ohikulkija ilmoitti hätäkeskukseen lumipenkkaan ajautuneesta henkilöautosta Mikkelin Launialankadulla ennen kolmea sunnuntaina iltapäivällä. Hän mainitsi myös kolme mahdollisesti loukkaantunutta henkilöä. Ilmoittaja ei kuitenkaan pysähtynyt onnettomuuspaikalle tarkastamaan tilannetta. Tämän seurauksena hätäkeskus hälytti kohteeseen useita pelastusyksiköitä, sekä ensihoitoyksikön.

Pelastuslaitoksen yksiköiden saavutettua kohteen, oli traktori jo vetämässä penkkaan ajautunutta autoa takaisin tielle. Tilanteesa ei tullut kenelläkään henkilövahinkoja. Pelastuslaitokselle, saati ensihoidolle ei ollut kohteessa mitään tarvetta.

Pelastuslaitos muistuttaa, että Suomessa on lain velvoittama yleinen auttamisvelvollisuus, joka koskee kaikkia tienkäyttäjiä. Tienkäyttäjän joka on joutunut osalliseksi liikenneonnettomuuteen, on heti pysähdyttävä ja autettava kykynsä mukaan vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan joutuneita.

Pelastuslaitos vetoaa autoilijoihin; välitetään toisistamme ja tarjotaan apua. Näin pelastuslaitoskin välttyy tarpeettomilta hälytyksiltä ja apu on saatavilla samaan aikaan toisaalla, todellista apua tarvitseville!