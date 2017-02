AL: Jopa omavaraisuuteen pyrkivä forssalainen noita rokottaa lapsensa

Aamulehti on haastatellut forssalaista Miika Vanhapihaa, 49, joka suunnittelee lähes omavaraista yhteisöä Forssan korpeen ja toimii muinaissuomalaisiin uskomuksiin perustuvassa Karhun kansa -yhteisössä.

Hän haluaa haastaa ihmiset ajattelemaan, miten selviytyisi, jos yhteiskunnan tukiverkot jostain syystä hajoaisivat.

– Viestini on, että muuta maalle ja opettele hanskaamaan arki tilanteessa, jossa ruokaa ja bensaa ei voi ostaa. Hanki ympärillesi sosiaalinen turvaverkko, joka kannattelee hädän hetkellä ja jolle myös itse annat jotain.

Vanhapiha kertoo Aamulehden jutussa shamanistisista kokemuksistaan ja harjoittamastaan "noitumisesta".

– Kyseessä on se puoli itsestä, joka on vähemmän rationaalinen kuin arkiminä. Noituminen on aivan aluksi luonnon nostattamista ja haltioitumista. Tällöin suojelushaltialuonto ottaa näkyvämmän roolin olemuksessani ja väkevöittää minut rituaalitoimintaa tai muuta noitumista varten.

Vanhapiha ei kuitenkaan halua hylätä länsimaista teknologiaa tai tiedettää. Hän esimerkiksi ajaa autolla ja vie puolivuotiaan lapsensa rokotettavaksi.

– Länsimainen, henkeä pelastava lääketiede, ehkäisy ja viemäröinti ovat ihmiskunnan parhaita keksintöjä.