Oppilaitosten välillä isot erot keskeyttämisissä

Koulutuksen järjestäjien välillä on merkittäviä eroja siinä, miten moni toisen asteen ammattitutkintoa opiskelevista keskeyttää. Siitä miksi näin on, Opetushallitus koostaa parhaillaan selvitystä.

- Mitkä ovat ne toimivat käytännöt, joilla on saatu vähennettyä keskeyttämistä, vaikka opiskelijoiden profiili olisi hyvin samanlainen koulutuksen järjestäjien välillä, sanoo tiedot tilannut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok).

Oppilaitoskohtaiset tilastot eivät ole julkisia. Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallituksesta kertoo, että vaihteluväli on 3-4 prosentista jopa lähes 25 prosenttiin.

- Ääriesimerkeissä kyseessä voivat olla pienet oppilaitokset, jolloin jo muutamankin opiskelijan lähteminen vaikuttaa prosenttiin.

Isompienkin välillä erot ovat Pirttiniemen mukaan 5-6 prosentista selvästi yli 10 prosenttiin.

- Saman oppilaitoksen sisälläkin voi olla eroavaisuutta.

Osa keskeyttäjistä vain vaihtaa alaa, mutta valtaosa jättää tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan.

Keskeytystilastoon vaikuttaa myös paikkakunta: Keskeyttäneiksi ei katsota niitä, jotka siirtyvät toiselle alalle saman koulun sisällä. Niinpä kaupungeissa, joissa on vain yksi ammattikoulu, on usein pienempi keskeyttämisprosentti kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa opiskelijalla on varaa valita. Keskeyttämismäärät vaihtelevat myös opintoaloittain.

Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan keskeyttämisaste vaihtelee eri paikkakunnilla 1,7 ja 46,2 prosentin välillä. Jos vertailee vain yli 200 opiskelijan paikkakuntia, vaihteluväli asettuu 2,3-18,0 prosenttiin.

Selkeitä eroja on isompienkin opiskelupaikkakuntien kesken. Esimerkiksi Kotkan 1 531 ammattikouluopiskelijasta keskeytti lukuvuoden 2013-2014 aikana 14,8 prosenttia, kun keskeyttämisaste 1 308 opiskelijan Kouvolassa oli 5,4 ja 1 010 opiskelijan Pietarsaaressa vain 2,5.

Seitsemän vuoden aikana Kotkan paras luku on ollut 11,1, kun taas Kouvolassa on enimmillään keskeyttänyt 10,8 ja Pietarsaaressa 7,4 prosenttia opiskelijoista.

Osa koulutuksen järjestäjistä on jo saanut käännettyä keskeyttäneiden määrän laskuun.

- Mitä parempi opiskelun ohjaus, sitä paremmin opiskelijat paitsi pysyvät koulutuksessa myös löytävät uuden paikan, sanoo Juhani Pirttiniemi.

Tärkeää on hänen mukaansa esimerkiksi se, että opiskelijoiden poissaolojen syitä selvitellään ja niihin puututaan hanakasti.

- Jos opiskelija on pari viikkoa poissa, niin se voi tarkoittaa, että opiskelu loppuu siihen. Jos poissaoloon kiinnitetään huomiota heti, asia voidaan saada kuntoon.

Pirttiniemi korostaa opiskelijan kuuntelemisen tärkeyttä ylipäätään. Opettajan rooli on keskeinen, sillä osa opiskelijoista keskeyttää herkästi, jos ei tule toimeen opettajansa kanssa.

- Viime aikoina näyttää nousseen esiin myös se, että jos opiskelu on kovin löysää eli lähiopetuspäiviä on vähän ja opiskelu tulee kovin paljon opiskelijan omalle vastuulle, se voi johtaa hänen liukenemiseensa.

Näitä tietoja Opetushallitus sai jo Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassaan vuosina 2011-2015. Ohjelman tavoite oli vähentää keskeyttämisastetta 7 prosenttiin, mutta siihen ei päästy.