Näkökulma: Oppositio nostamassa puheenjohtajien roolia

Kokoomuksen Petteri Orpo on hallituspuolueiden tuorein puheenjohtaja. Timo Soini on istunut pisimpään ja Juha Sipilä on siltä väliltä.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, mutta erityisesti oppositio haluaa tehdä niistä valtakunnalliset vaalit. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson perusteli tätä Kunnallisalan kehittämissäätiön vaalipaneelissa sillä, että kansalaiset pääsevät ilmaisemaan kantansa hallituksen politiikasta.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan isoksi teemaksi kuntavaaleissa nousee se, miten kansalaiset suhtautuvat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikkaan. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö säesti sanomalla, että kunnat voivat valita vaaleissa toisenlaisen linjan kuin hallitus.

Samalla kun oppositiopuolueet ovat tekemässä kuntavaaleista valtakunnallisia vaaleja, ne ovat nostamassa puolueen puheenjohtajan roolia vaalikamppailussa.

- Todennäköisesti se tuo puolueen puheenjohtajat isompaan rooliin kuin he itse haluaisivat, sanoo Taloustutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pajunen.

Tämän seurauksena puolueen puheenjohtajien merkitys puolueen vaalimenestykseen kasvaa. Suositulla puheenjohtajalla on suuri merkitys uusien ja liikkuvien äänestäjien kalastamisessa.

- Se on ratkaisevan ja melko merkittävän välimaastossa, Pajunen luonnehtii puheenjohtajan merkitystä puolueen vaalimenestykselle.

Hän muistuttaa, että viime eduskuntavaaleissa SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Rinne epäonnistui. Se maksoi demareille yhdestä kahteen prosenttiyksikköä eli ”sillä on merkitystä”.

Parhaiten ”valtakunnalliset” kuntavaalit sopivat Anderssonille, sillä hän on tuore kasvo puheenjohtajana ja hyvä esiintyjä. Uudella puheenjohtajalla on oma etsikkoaikansa, ja Anderssonilla se on nyt.

Niinistön trendi osoittaa vähäisiä hiipumisen merkkejä, mikä näkyy myös siinä, että vihreät ovat tulleet galluppien huippuluvuista alas. Lisäksi vihreiden kannattajissa on vähiten varmoja äänestäjiä.

Suurin kirjoittamaton lehti on Rinne. Hän sai varsin vahvan tuen Lahden puoluekokoukselta ja on petrannut esiintymisiään. Rinteen johtaman SDP:n trendi on ylöspäin, mutta riittääkö se?

- Hänellä on mahdollisuus vakuuttaa, Pajunen arvioi.

Hallituspuolueiden puheenjohtajista parhaassa asemassa on kesällä kokoomuksen johtoon valittu Petteri Orpo. Vaikka hän on kuulunut pitkään politiikan eliittiin, hän on puoluejohtajana tuore kasvo ja vetää nyt ensimmäisiä vaalejaan. Hän on vähitellen saanut hilattua kokoomuksen nokkaa ylöspäin.

Puheenjohtajan merkitys korostui viime eduskuntavaaleissa eniten keskustassa ja perussuomalaisissa. Keskusta ja puheenjohtaja Sipilä nauttivat laajasta suosiosta samoin kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.

Sipilän henkilökohtainen suosio oli pitkään korkealla, mikä piti keskustan suurimpana puolueena. Sipilän tähti alkoi himmetä loppusyksystä. Se on heijastunut puolueen suosioon. Uutuudenviehätys on jäänyt taakse. Hallituspuolueissa surkeimmassa tilanteessa on Soini, jonka suosiota vajaan parin vuoden hallitusvastuu on nakertanut. Lisäksi puolueessa vellova puheenjohtajapeli heikentää Soinin uskottavuutta. Vaikka hän on hoitanut ulkoministerin tehtävät kunnialla, se ei juuri paina kuntavaaleissa.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.