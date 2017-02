Poliisi: Imatran ampumisista epäilty tunnustanut, ei selkeää motiivia

Kolmen naisen ampumisesta Imatralla joulukuussa epäilty mies on kuulusteluissa tunnustanut teon, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hänellä ei poliisin mukaan ollut selkeää motiivia teolle. Miehellä on poliisin mukaan ollut mielenterveysongelmia.

Poliisin mukaan uhrit, Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (sd.) ja kaksi paikallista toimittajaa, valikoituivat sattumalta. Epäillyllä oli kotoa lähtiessään ajatuksena surmata joku. Naiset olivat ensimmäiset ihmiset, jotka hän tapasi tapahtumapaikalla.

Ampumisessa käytetty kivääri on poliisin mukaan luvallinen, mutta epäilty on anastanut sen. Poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan sen selvittämiseksi, oliko asekaappi lukittuna.

Esitutkinta on nyt valmistunut, ja tapaus siirtyy syyttäjän harkittavaksi.