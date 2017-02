Kahden ahman pyyntiin myönnettiin poikkeusluvat

Suomen riistakeskus on myöntänyt viime viikolla myönnettyjen neljän poikkeusluvan lisäksi kaksi uutta poikkeuslupaa ahmanpyyntiin.

Riistakeskuksen mukaan kaksi ahmaa aiheuttavat erityisen merkittäviä porovahinkoja. Toinen poikkeusluvista on myönnetty Lapin paliskunnan ja toinen Muonion ja Näkkälän paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia vahinkoja.

Ahma on rauhoitettu, mutta pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle saadaan metsästysvuonna 2016–2017 myöntää kahdeksan poikkeuslupaa. Nyt kuusi on jo myönnetty, ja saaliiksi on saatu toistaiseksi kaksi urosahmaa.