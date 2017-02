Ilmastonmuutoksen riskit eivät juurikaan näy kiinteistöalalla

Ilmastonmuutoksen tuomat riskit kuten lisääntyvät tulvat ovat toistaiseksi olleet melko vähän esillä LKV-alalla, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila.

Helsingin yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittiin, että kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten alueilla, joihin ei kohdistu ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia.

– On selvää, että ilmastonmuutos ja siihen liittyvien riskien kasvaminen on omiaan vaikuttamaan myös kiinteistöjen arvoon niillä alueilla, joilla tällaisia riskejä on nähtävissä, Malila sanoo.

Malila kuitenkin painottaa, että kiinteistön arvon heilahteluun vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin tulvariski.

Myöskään Huoneistokeskuksen aluejohtaja Eija Miehola ei ole havainnut, että asiakkaat olisivat olleet vielä kiinnostuneita ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhkista.

– Nuo asiat ovat ehkä liian abstrakteja, koska ei Suomessa niitä tulvia niin hirveästi ole.

Mieholan mukaan rantatonttien ostajia kiinnostavat enemmän vesijättömaan muodostuminen ja meri-ilmaston aiheuttamat vauriot talon rakenteille.

