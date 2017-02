Ylen journalististen standardien ja etiikan päälliköksi on nimitetty Timo Huovinen, kertoo Yleisradio. Huovinen aloittaa tehtävässään 20. maaliskuuta.

Etiikkapäällikön tehtävänä on edistää journalismin laatua Ylessä sekä varmistaa, että ohjelmatyö toteutuu Ylen eettisten ohjeiden mukaisesti.

Huovinen on työskennellyt aiemmin eri päällikkötehtävissä Ylellä ja on tällä hetkellä Yle Uutisten päivittäisen uutistoiminnan sisältöpäällikkö. Vuosina 2011–2014 Huovinen oli Ylen edustaja Julkisen sanan neuvostossa, ja hän on toiminut myös sen varapuheenjohtajana.