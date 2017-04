Nurmeslainen voitti jäänveistokilpailun Kilpisjärvellä

Kilpisjärven tunturimaisemissa käydyn jäänveistokilpailun voittajatyön veisti Alpo Siira Nurmeksesta.

Siiran työ ”Siskoni mun” oli tuomariston mukaan pelkistetty, kaunis ja harmoninen kuvaus ystävyydestä.

- Voittaja hallitsi muotokielen mitä upeimmalla tavalla, kertoo tuomariston puheenjohtaja Seppo Lankinen Enontekiön kunnan lähettämässä tiedotteessa.

Toiseksi tuli Riitta Matikaisen työ ”Saman taivaan alla”. Matikaisen työ voitti myös yleisöäänestyksen. Kolmannen sijan vei Jussi Katajisto työllään ”Tämä taivas, nämä maat”.

Veistäjät tulevat Kilpisjärvelle ympäri Suomea, kaukaisimmat Helsingistä ja Tohmajärveltä. Veistäjillä on hyviä saavutuksia eri puolilta maailmaa jään- ja lumenveistotapahtumista.

Lumenveistokilpailu alkoi perjantaiaamuna ja jatkuu sunnuntaihin klo 12. Palkintojenjako on sunnuntaina klo 14, yleisöllä on mahdollisuus äänestää sunnuntaina klo 14 asti. Veistoalue on Lapland Hotel Kilpiksen piha. Veistäjät kilpailevat soolosarjoissa ja kilpailun teemana on ”Met tehemä yhessä Revontulten maassa” . Jään ja lumenveistokilpailut järjestetään Kilpisjärven yrittäjien, Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehityksen yhteistyöllä.