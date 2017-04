Lieksalaispizzerian yrittäjä käännytettin Turkkiin - "Toivottavasti veljeni pääsee takaisin"

– Veljeni ei ole tällä hetkellä Suomessa. Hän odottaa oleskeluluvan käsittelyä Turkissa, kertoo Pizza Masterin yrittäjä Sultan Ediz (kuvassa etualalla) Lieksan Lehdelle.

Veljen joutuminen pois Suomesta tuo Edizin mukaan oman haasteensa ravintolatoiminnan pyörittämiseen.

– Tilanne on haastava, mutta ravintola toimii kaikesta huolimatta normaaliin tapaan. Toivottavasti veljeni asiat tulevat kuntoon ja hän pääsee takaisin Lieksaan, Ediz toivoo.

Hän kertoo, että ammattitaitoisten ravintolatyöntekijöiden palkkaaminen on ollut vaikeinta yrittäjyydessä.

– Minulla on ollut työpaikkoja avoinna jopa 8–9 kuukautta, mutta työntekijöitä on todella vaikea saada. Tällä hetkellä minulla on kokki toukokuulle saakka, mutta jatko on epäselvää, Ediz sanoo.

