Näkökulma: Syksy näytti suuntaa, gallupit tulivat jäljessä

Ylen tuoreen gallupin mukaan kuntavaalien kärkipaikasta käydään kiivasta kamppailua kokoomuksen, keskustan ja SDP:n kesken. Kärkikolmikon suosio on heilahdellut melkoisesti viimeisen puolen vuoden aikana.

Uutisen takana

Keskusta on ollut gallupien kärjessä koko vaalikauden ja oli selkeä ykkönen vielä viime kesänä, mutta sen jälkeen vauhti hyytyi. Kokoomus oli kesällä toisena, mutta joulukuussa sen suosio oli enää 17,4 prosenttia.

SDP nousi joulukuussa ykköseksi 21,2 prosentin kannatuksella. Tämä luku sinetöi puheenjohtaja Antti Rinteen jatkokauden.

Kokoomuksen nousu nähtävissä

Syksyllä tehtyjen galluppien perusteella vaikutti, ettei kesällä valittu puheenjohtaja Petteri Orpo pysty nostamaan kokoomuksen kannatusta. Kokoomuksen nousu oli kuitenkin nähtävissä jo syksyllä.

Syksyn puoluebarometrissä eli viiden puolueen yhteistutkimuksessa kokooomus teki suurimman loikan keväästä, kun kysyttiin, mihin puolueeseen suhtaudut myönteisimmin. Puolue oli siten saavuttanut takaisin aiemmin menettämänsä asemat.

Vihreiden ja keskustan luku oli muuttunut hieman myönteisemmäksi. Perussuomalaisia ja SDP:tä koskeva muutos oli lähes olematon.

Vastuu painaa pääministeripuoluetta

Pääministeri Juha Sipilä kompuroi loppuvuodesta, mikä heijastui jonkin verran puolueen suosioon. Ajatuspaja e2:n tekemän selvityksen mukaan pääministeripuolue on menettänyt aina kannatustaan kuntavaaleissa.

Saman selvityksen mukaan keskusta on ollut kuntavaalien suurin alisuoriutuja. Ykkönen keskusta on ollut kuntavaaleissa ainoastaan vuonna 2000, kun eduskuntavaaleissa kärkisija on tullut 2000-luvulla kolme kertaa.

Sipilä luonnehtikin puolueen vaaliristeilyllä olevansa tyytyväinen siihen, jos puolue menestyy kuntavaaleissa paremmin kuin neljä vuotta sitten.

Yleensä oppositio pärjää

Yleensä pääoppositiopuolue kiipeää kuntavaaleissa ykköseksi. Rinne on sanonut, että kuntavaaleissa demareille kelpaa vain ja ainoastaan vaalivoitto.

SDP arvosteli rajusti syksyllä hallituksen leikkauksia, mikä nosti puolueen kärkipaikalle. SDP on jatkanut samalla linjalla ja on halunnut tehdä kuntavaaleista hallituksen luottamusäänestyksen.

Pitkään näytti siltä, että strategia puree, mutta puolueen gallupsuosio on laskenut roimasti lyhyessä ajassa. Onko puolueen pelottelupolitiikka sote-uudistuksen uhista mennyt liian pitkälle?

Puoluebarometrin tiedot ennakoivat SDP:lle vaikeuksia jo syksyllä. Suurin hajonta syntyi kysyttäessä kenellä kärkikolmikosta on vetovoimaisimmat johtajat. Ykkönen oli Orpon johtama kokoomus 17 prosentilla ja takaa hengitti Sipilän johtama keskusta. Rinteen SDP jäi selkeästi kolmanneksi seitsemällä prosentilla.

Tämä asetelma suuri haaste erityisesti Rinteelle. Tasatilanteessa puheenjohtajien ja vaalitenttien merkitys korostuu.

Kokoomus nousi myös ykköseksi, kun vastaajilta kysyttiin, mikä on yhteiskuntaa uudistava puolue. Keskusta oli kakkonen ja SDP jäi kolmanneksi.

Pureko Soinin vastakkainasettelu?

Pisimmän loikan reilussa neljässä vuodessa on ottanut vihreät, mikä näkyy gallupsuosiossa. Imagomittauksissa eniten takapakkia on tullut perussuomalaisille.

Tuore palautuslentojupakka antoi kuitenkin uutta virtaa perussuomalaisille, kun vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö joutui myöntämään tehneensä virheen. Puheenjohtaja Timo Soini pääsi rakentamaan vastakkainasettelutilannetta, joka hyödyttää perussuomalaisia. Ylen tuoreen kyselyn mukaan suurimman loppukirin ovat kuitenkin ottamassa kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto, joiden puheenjohtajat ovat pärjänneet hyvin tenteissä.