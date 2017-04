Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Ei syytä olettaa, että terroriuhka olisi Suomessa kohonnut

- Tästä huolimatta Helsingin poliisi on nostanut valmiuttaan ja muissa suurissa kaupungeissa tehdään tällä hetkellä samantyyppistä analyysiä.

Kuorma-auto ajoi iltapäivällä sisään Tukholman keskustassa sijaitsevaan Åhlens-tavarataloon.

- Varmaankin kaikkien meidän turvallisuusviranomaisten ensimmäinen tunnelma on, että tulee kovin lähelle Suomea.

Nergin mukaan varsinaisia arvioita tehdään vasta, kun tilannetiedot Tukholmasta täsmentyvät.

Ruotsin poliisi on tähän mennessä vahvistanut, että kuorma-autoiskussa on kuollut kolme ja loukkaantunut kahdeksan. Poliisi myös arvioi, että kyseessä on terroriteko. Nergin mukaan Suomen viranomaiset saavat naapurista nopeasti viestiä, kun tietoja vahvistuu.

- Tukholmassa on muutenkin kevään aikana ollut monenlaista. Se, liittyykö tämä jotenkin niihin, vai onko tässä jotain muuta menossa, selviää, kun saamme tietoa.

Nerg kertoo, että jokainen Euroopassa tehty terrori-isku on saanut Suomen viranomaiset nostamaan valmiuttaan.