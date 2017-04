Sipilä: Pahaan ei pidä vastata pahalla

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo blogikirjoituksessaan , että Tukholman iskun jälkeen on syytä puolustaa avointa demokraattista yhteiskuntaa.

Sipilän mukaan terroristien tavoitteena on kylvää vihaa, pelkoa ja epäluottamusta ja saada ihmiset asettumaan toisiaan vastaan.

– Pahaan ei kuitenkaan pidä vastata pahalla. Sen sijaan tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan hyvyyttä, lämpöä ja toisten ihmisten kunnioitusta.

Sipilän mukaan yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka Suomessa on epätodennäköinen, mutta uhkaan suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti.

– Siihen suomalaiset voivat luottaa, että hallitus ja viranomaiset tekevät kaiken mahdollisen yhteiskuntamme turvallisuuden ja ihmisten turvallisen arjen eteen koko maassa.

Sipilä sanoo, että Suomi tekee yhteistyötä kahdenvälisesti ja EU:n puitteissa terrorismin torjumiseksi. Hänen mielestään yhteistyötä etenkin tietojenvaihdon osalta on edelleen lisättävä.

– Kestäviä ratkaisuja saadaan aikaan vain niin, että terrorismin syihin puututaan päättäväisesti. Sodat ennen muuta Lähi-idässä on saatava loppumaan.

Helsingin kokoomus kielsi ehdokkailtaan "hölmöt" kommentit Tukholmasta

Helsingin kokoomuksessa on ohjeistettu kuntavaaliehdokkaita rajoittamaan Tukholman iskuun liittyvää kommentointia.

STT:n haltuunsa saamassa, toiminnanjohtaja Sini Jokisen lähettämässä tekstiviestissä sanotaan, että Tukholmassa on tapahtunut järkyttäviä ja nyt on tärkeää pitää pää kylmänä ja käyttäytyä maltilla. Viesti on lähetetty ehdokkaille eilen.

– Emme tarvitse yhtään hölmöä lausuntoa. Kaikki sympatianosoitukset ovat ok, mutta mitään muuta ei pidä mennä lausumaan, viesti jatkuu.

Viestissä sanotaan myös, että pormestariehdokas Jan Vapaavuori kommentoi asiaa tarvittaessa.

Jokinen sanoo STT:lle, että viestin taustalla ei ollut havaintoja hölmöstä kommentoinnista tai muuta erityistä syytä, vaan tarkoitus oli pitää ehdokkaat ajan tasalla kampanjoinnin ohessa.

– Tämä on hirvittävän järkyttävä tapaus, emmekä missään nimessä halua suuntaan tai toiseen, että kukaan tällaisilla asioilla millään tavalla politikoi. Mutta ei ollut mitään syytä olettaa, että joku varsinaisesti näin tekisi, Jokinen sanoi STT:lle.

Muiden puolueiden ehdokkaista esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo kommentoi Tukholman iskua tuoreeltaan Twitterissä sanomalla, että raukkamainen teko on isku kaikkia Pohjoismaita kohtaan ja että Suomen hallituksen on syytä estää vierastaistelijoiden maahanpääsy. Vasta tunteja myöhemmin Ruotsin media kertoi, että epäillyllä on mahdollisia Isis-sympatioita.

Puoluetoveri Teuvo Hakkarainen puolestaan vaati illan Fac ebook-postauksessaan Suomen maahanmuuttopolitiikkaan täyskäännöstä viitaten terrori-iskujen ehkäisyyn.