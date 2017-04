Perussuomalaisilla yhä yksi vaalikärki

Perussuomalaisten suurena haasteena on saada äänestäjät liikkeelle. Puolueen vaalitäkynä on jälleen Suomen maahanmuuttopolitiikka.

Se varasti pääosan tuumaustunnilla, jossa kuntavaaliteemojaan esittelivät puolueen puheenjohtajaehdokkaat europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

- En ole peitellyt sitä, että keskeisin teema on saada omat ja kaikki äänestäjät liikkeelle, Terho sanoi.

Halla-ahon mukaan äänestäjät tuskin erottelevat valtakunnan politiikkaa ja kuntapolitiikkaa. Jos ihmiset ovat tyytymättömiä valtakunnan politiikkaan, se voi näkyä passiivisuutena. Molemmat ovat samaa mieltä, että paikkamäärän lisääntymistä voi kuntavaaleissa kutsua vaalivoitoksi.

Muuttaja kuormittaa taloutta

Suomen johtava maahanmuuttokriitikko Halla-aho keskittyi puheenvuorossaan yksinomaan siihen, mitä haittaa maahanmuutto aiheuttaa kunnille. Sillä on valtava vaikutus kunnan talouteen, koska se kuormittaa koululaitosta ja terveydenhuoltoa.

- Perusongelmana on se, että tietyistä maista tulevat ovat työvoiman ulkopuolella ja ovat riippuvaisia tuista, Halla-aho sanoi.

Halla-aho jatkoi, että kehityksen päässä ovat sataprosenttisesti maahanmuuttajien asuttamat lähiöt, missä islamilainen fundamentalismi rehottaa ja on levottomuuksia.

Hän kehotti kuntia priorisoimaan asioita ja antamaan julkisia asuntoja vain niille ihmisille, joilla on järkevää tekemistä eli työtä. Terhon mukaan kunnat voivat päättää, tarjoavatko ne ylimääräisiä palveluja esimerkiksi laittomasti maassa oleskeleville.

"Kyse sumutuksesta"

Halla-ahon mukaan pienille kunnille maahanmuuttajista on tullut vippaskonsti saada tukia ja elinvoimaa. Kyse on kuitenkin sumutuksesta, koska rahat tulevat suomalaisilta veronmaksajilta.

Halla-ahon mukaan vihervasemmisto on kannustanut ihmisiä häiritsemään poliisin työtä ja kehottanut olemaan noudattamatta lakeja, jos ne eivät miellytä. Helsingin valtuusto on vahvasti globaalistien käsissä ja vaarana on, että tämä kehitys voimistuu. Siksi tarvitaan vastavoimaa.

Hieman yllättäen Halla-aho sanoi suhtautuvansa Helsingin kiisteltyyn suurmoskeijahankkeeseen "täysin avoimin mielin". Ehtona on kuitenkin se, ettei rahoituksen alkuperä saa olla epäilyttävä ja lisäksi on varmistuttava siitä, ettei opetuksen sisällössä ole mitään arveluttavaa.

- Olen sitä mieltä, että jos uskonnollinen yhteisö haluaa rahoittaa temppelin, niin tehköön niin, Halla-aho sanoi. Hän huomautti, ettei muidenkaan uskontokuntien rakennushankkeita voida kieltää.

"Mitä järkeä tässä on"

Molemmat korostivat, että ihmiset hyväksyvät kipeätkin leikkaukset, jos asiat pannaan tärkeysjärjestykseen. Terho muistutti, että vaalien alla on kuultu erilaisia lupauksia muun muassa ilmaisesta varhaiskasvatuksesta, mutta kukaan ei ole kertonut, miten se rahoitettaisiin.

- Mitä järkeä tässä on, että hyvätuloisetkin saisivat sen ilmaiseksi, tilaisuudessa puhunut poliittinen suunnittelija Riikka Purra sanoi.

Hänen pääviestejään oli muun muassa se, että kokoomus ajaa humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa sen vuoksi, että yritykset saisivat matalapalkkatyöntekijöitä käyttöönsä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) piikitteli hallitusta Ylen tentissä torstaina sanomalla, että hallitus on antanut 500 miljoonaa euroa verohelpotuksia rikkaille. Terhon mukaan hallituksen veropolitiikka on ollut äärimmäisen oikeudenmukaista. Hallitus on laskenut kaikkien ja ennen kaikkea pienituloisten verotusta. Edellinen hallitus sen sijaan laski suurten yritysten verotusta 900 miljoonalla eurolla.

Nyt samassa joukkueessa

Halla-aho ja Terho torjuivat puheenjohtajakisaan liittyvät kysymykset, sillä nyt ollaan samassa joukkueessa ja käydään kuntavaaleja. He eivät liioin lähtenet avaamaan mahdollisia eroavuuksiaan.

- Muitakin eroja löytyy kuin ehdokasnumero, Terho sanoi ja viittasi siihen, että molemmat ovat ehdokkaana Helsingissä.

Halla-aho pysyisi Brysselissä

Halla-aho vahvisti, että hän aikoo pysyä europarlamentissa, vaikka hänet valittaisiin puolueen johtoon. Hän huomautti, ettei hän asu Brysselissä ja hänen tavoitteenaan on muuttaa puolueen johtamiskulttuuria. Terho sen sijan pitää välttämättömänä, että puoluetta ja sen ohjelmatyötä johdetaan paikan päällä.

Molemmilta kysyttiin, vaikuttaako heidän äänimääränsä puheenjohtajavaalin asetelmiin. Halla-aho muistutti, etteivät perussuomalaisten helsinkiläiset jäsenet päätä yksin puheenjohtajasta eikä kuntavaalien äänimäärästä voi vetää suoria johtopäätöksiä.

- Mutta ehkä sillä jonkinlaista vaikutusta kummankin henkiseen hyvinvointiin on, että miten tässä asetelmassa käy, Halla-aho sanoi.

- Kysymyksessä on eri vaali mutta totta kai mielenkiinnolla odotetaan tätäkin tulosta sitten sunnuntaina, Terho kertoi.