Vaalitaistelu huipentuu sunnuntaina – seuraa näitä vaalituloksessa

Kolmen suurta aivan tasoissa

Kokoomus, keskusta ja SDP ovat olleet kuntavaaligallupeissa käytännössä aivan tasoissa, ja tämä näkyy: sote-uudistuksesta kovaa rähinää pitäneen SDP:n lisäksi myös hallituspuolueet ovat yrittäneet erottautua soteen liittyvillä irtiotoilla.

Viime kädessä kuntavaalit ovat silti paikalliset ja niissä äänestetään henkilöä. Ehdokaslistat ratkaisevat, joten valtakunnalliset kannatusmittaukset voivat heittää paljonkin.

Ennakkoääniinkin pitää suhtautua varauksella: Keskustan kannatus tyypillisesti laskee ennakkoäänten jälkeen, sillä pikkukuntien ääntenlaskenta valmistuu ensin. Vastaavasti kokoomus on vahvoilla suurissa kaupungeissa, joiden tuloksia saadaan odotella pidempään.

Kuinka moni käy uurnilla?

Äänestysprosentin on pelätty hiipuvan entisestään, kun sote-uudistus vie kunnilta valtaa. Toisaalta ennakkoääniä annettiin näissä kuntavaaleissa viimekertaisia enemmän. Ennakkoäänestys on kuitenkin yleistynyt vaali vaalilta, joten koko kuvaa sen vilkkaus ei kerro.

Kuntavaalien äänestysinto on perinteisesti laimeampaa kuin eduskuntavaaleissa. Viime kuntavaalien äänestysprosentti oli 58,3.

Rinteen kovat paineet

Kolmesta puolueesta SDP:llä on kovimmat paineet onnistua – jos oppositiopuolue jää kolmanneksi ja äänisaalis kovin paljon alle 20 prosenttiin, on puheenjohtaja Antti Rinteen asema jälleen puntarissa. Edeltäjä Jutta Urpilaisen johdolla kuntavaaleissa 2012 puolue onnistui keräämään hallitusvastuussakin 19,6 prosenttia.

Pääseekö perussuomalaiset uuteen nousuun?

Perussuomalaisten kannatus on gallupeissa luisunut kuin lehmän häntä koko kaksivuotisen hallitustaipaleen ajan viime eduskuntavaalien liki 18 prosentista.

Oikeampi vertailuluku on silti vuoden 2012 kuntavaalit, joissa perussuomalaiset keräsi reilut 12 prosenttia äänistä.

Nyt puheenjohtajakamppailu voi piristää kannatusta, vaikka se samalla viekin puolueen kohti uutta tuntematonta.

Realisoituuko vihreiden gallupkannatus?

Vihreät ovat olleet gallupeissa mukavassa nosteessa 12–13 prosentin kieppeillä, kun viime kuntavaaleissa saalis oli 8,5. Puolueella on perinteisesti ollut ongelmana saada äänestäjät liikkeelle, eli äänisaalis jää helposti galluplukuja laihemmaksi. Tällä kertaa vihreitä voi jossain määrin piristää Helsingin pormestarikisa.

Kevään kiinnostavin taistelupari: Halla-aho ja Terho Helsingissä

Perussuomalaisten puheenjohtajakisa käydään kesäkuussa europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terhon välillä. Kuntavaaleissa kumpikin on ehdolla Helsingissä.

Väittelypukarien viimeinen vaali: Timo Soini ja Ville Niinistö

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soini ja vihreiden Ville Niinistö on nähty usein toistensa kimpussa, mutta nyt heillä on jotain yhteistä: kumpikin on väistymässä, seuraajat valitaan kesällä. Miten kunniakkaan poistumisen vaalitulos heille suo?

Tulikokeessa: Orpo, Andersson, Henriksson, Essayah

Nämä ovat ensimmäiset vaalit neljän eduskuntapuolueen puheenjohtajille: kokoomuksen Petteri Orpo, vasemmistoliiton Li Andersson, RKP:n Anna-Maja Henriksson ja kristillisdemokraattien Sari Essayah. Millaisiin äänisaaliisiin he saavat joukkonsa vietyä?

Aivan oma puheenjohtajien paikallisottelunsa käydään Turussa, jossa on on ehdolla peräti kolme puheenjohtajaa: Orpo, Andersson ja Ville Niinistö.

Pormestarikuumeinen pääkaupunki

Helsingissä pormestarikisa sähköistää kuntavaalitunnelmat. Paikka on menossa suurimmalle puolueelle, joko kokoomuksen Jan Vapaavuorelle tai vihreiden Anni Sinnemäelle.

Puolueet käyvät gallupien mukaan hyvin tasaista kisaa pääkaupungin herruudesta, ja lopulta isokin merkitys voi olla sillä, miten hyvin ne saavat äänestäjät liikkeelle. Helsingissä tällä valtuustokaudella hallinneen kokoomuksen äänestäjät ovat perinteisesti varmoja, vihreiden huomattavasti epävarmempia. Myös muiden puolueiden kannattajien mahdollinen taktikointi pormestarikisassa voi nostaa näiden kahden kannatusta.

Pormestaria ei silti valita kuntavaaleissa, vaan myöhemmin kaupunginvaltuustossa.