Kuntavaaliäänestys käynnissä – tulosta jännitetään yöhön saakka

Kuntavaaliäänestys on Suomessa parhaillaan käynnissä. Äänestysaikaa on iltakahdeksaan, jolloin äänestys päättyy.

Vaalien tuloksen lopullinen valmistuminen menee tälläkin kerralla yöhön. Vaalien tulos ei suurissa kunnissa kerta kaikkiaan valmistu kovin nopeasti, koska ehdokkaita ja laskettavaa on niin paljon.

Viimeisenä valmistuvat Helsinki ja muut suuret kunnat. Tällöin eletään todennäköisesti jo maanantain varhaisia hetkiä.

– Pelkästään Helsingissä on tuhatkunta ehdokasta, jolloin jokaisessa äänestyspaikassa syntyy teoriassa tuhat äänestyslippupinoa. Se on aivan toinen asia kuin pienessä kunnassa, jossa ehdokkaita on vain joitain kymmeniä, sanoo oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

Ensimmäisten pienten kuntien tulos on valmis nopeasti. Ennakkoäänten tulos julkistetaan iltakahdeksalta, ja pienten kuntien lopullinen tulos saattaa valmistua jo puoli yhdeksän aikoihin, arvioi Jääskeläinen.

– Paljon on kiinni siitä, kuinka vilkkaasti äänestetään tänään, toteaa Jääskeläinen.

Vaalijohtajalla on pari neuvoa äänestyshetkeen.

– Mallinumerot löytyvät sekä äänestyspaikoilta että kotiin tulleesta äänestyskortista. Niitä käyttämällä ei voi mennä vikaan, vaan äänestys onnistuu takuuvarmasti.

Äänestäjän kannattaa myös katsoa etukäteen kotiin tulleesta ilmoituskortista oma äänestyspaikkansa, sillä vaalipäivänä voi äänestää vain kortin osoitteessa.

Vaalilipuista hylätään yleensä korkeintaan prosentti, yleensä selvästi alle, kertoo Jääskeläinen.

Ennakkoäänten kimppuun jo puoliltapäivin

Laki sallii sen, että ennakkoääniä voidaan alkaa laskea suljettujen ovien takana vaalipäivänä jo puoliltapäivin. Vaalijohtaja arvioi, että ainakin Helsinki käyttää oikeutta hyväkseen. Yleisimmin ennakkoääniä aletaan laskea iltapäivällä kello kolme.

– Tavoitteena on, että laskentatulosta olisi syötettynä mahdollisimman paljon järjestelmään kello 20:een mennessä.

Vaalipäivän ääniä aletaan laskea heti kun vaalihuoneistot sulkeutuvat iltakahdeksalta ja viimeinen äänestäjä on poistunut.

– Ensin lasketaan äänestäneiden määrä ja ilmoitetaan se eteenpäin ja sen jälkeen aletaan sorvailla äänestysprosenttia, sekä kunnan omaa että koko maan, kuvailee Jääskeläinen.

Hän arvioi, että koko maan äänestysprosentti olisi valmis iltayhdeksän maissa.

Kun vaalin tulos on saatu valmiiksi puolenyön jälkeen, huilataan hetki. Tarkistuslaskenta alkaa maanantaiaamuna ja se hyvin todennäköisesti muuttaa joitain tuloksia.

– Kuntavaaleissa äänimäärien erot ovat yleensä hyvin pieniä. Näin ollen vaalipäivänä tilanne saattaa olla tasan, sillä vaalilautakuntien laskenta on alustava, eikä tuolloin pitkään pähkäillä esimerkiksi epäselviä numeroita, vaan asian ratkaiseminen jätetään tarkistuslaskentaan.

Jos tarkistuslaskennan jälkeenkin ehdokkaiden äänimäärä on tasan, arvotaan valtuustoon menijä.

– Se on melko yleistä juuri kuntavaaleissa.

Vaalien lopullinen tulos vahvistetaan keskiviikkona 12. huhtikuuta.

Kokoomus oli edellisissä kuntavaaleissa suurin puolue

Edellisissä kuntavaaleissa neljä ja puoli vuotta sitten kokoomus keräsi melkein 22 prosentin kannatuspotin. Toiseksi suurin kuntavaalipuolue oli SDP ja kolmanneksi suurin keskusta. Perussuomalaiset oli neljäs runsaan 12 prosentin kannatuksella.

Edellisissä eduskuntavaaleissa kaksi vuotta sitten kannatusprosenttien kärjessä oli keskusta, kakkosena kokoomus ja kolmantena perussuomalaiset. Tuolloin SDP jäi neljänneksi.

Kuntavaaleista alkaakin kunnon vaaliputki, sillä ensi vuonna pidetään presidentinvaalit, joiden yhteydessä on määrä järjestää myös maakuntavaalit. Eduskuntavaalit ovat vuorossa keväällä tai alkukesästä 2019 samoin kuin europarlamenttivaalit.