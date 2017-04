Nyt se alkoi: Vaalihuoneistot ovat avautuneet

Kuntavaalihuoneistot ovat avautuneet aamuyhdeksältä. Äänestysaikaa on iltakahdeksaan, jolloin äänestys päättyy.

Ennakolta näissä vaaleissa äänesti noin 26 prosenttia äänioikeutetuista. Ennakolta äänioikeutta käytettiin erityisen innokkaasti Lapin Savukoskella ja Vaasan vaalipiirin Kaskisissa ja Lestijärvellä, joissa yli puolet äänioikeutetuista ehätti jo uurnille.

Suurissa kaupungeissa ennakkoon äänestettiin vähemmän. Esimerkiksi Helsingissä ja Oulussa noin neljännes äänesti ennakkoon, Tampereella ja Turussa hieman useampi.

Edellisissä kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi. Tuolloin vain 58,3 prosenttia äänioikeutetuista käytti ääntään.

Ennakkoäänten tulokset julkistetaan pian vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeen.

Vaalin lopullinen tulos selviää vasta puoliltaöin, ehkä jopa maanantain puolella. Pienten kuntien ääntenlasku sujuu ripeästi. Sen sijaan suurten kaupunkien ehdokkaat saavat jännittää läpimenoaan.

Kokoomus oli edellisissä kuntavaaleissa suurin puolue

Edellisissä kuntavaaleissa neljä ja puoli vuotta sitten kokoomus keräsi melkein 22 prosentin kannatuspotin. Toiseksi suurin kuntavaalipuolue oli SDP ja kolmanneksi suurin keskusta. Perussuomalaiset oli neljäs runsaan 12 prosentin kannatuksella.

Edellisissä eduskuntavaaleissa kaksi vuotta sitten kannatusprosenttien kärjessä oli keskusta, kakkosena kokoomus ja kolmantena perussuomalaiset. Tuolloin SDP jäi neljänneksi.

Nyt on yli 33

Kuntavaaleissa on yli 33 000 ehdokasta, ja valtuustoihin valitaan kaikkiaan noin 9 000 valtuutettua. Miehiä on selvästi enemmän ehdolla kuin naisia, noin 20 000. Eduskuntapuolueista ainoastaan vihreillä on ehdokkaissaan naisenemmistö. Perussuomalaisilla on suhteessa ehdokasmäärään vähiten naisehdokkaita.

Vihreiden ehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta, kun se esimerkiksi kristillisdemokraateilla on 52 vuotta.

Yli 160 kansanedustajaa 200:sta on asettunut ehdolle myös kuntavaaleissa.

Kuntavaaleista alkaakin kunnon vaaliputki, sillä ensi vuonna pidetään presidentinvaalit, joiden yhteydessä on määrä järjestää myös maakuntavaalit. Eduskuntavaalit ovat vuorossa keväällä tai alkukesästä 2019 samoin kuin europarlamenttivaalit. Suomessa selvitetään, josko eduskuntavaalit ja eurovaalit järjestettäisiin yhtäaikaisesti.