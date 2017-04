Sunnuntaisuomalainen: Kunnilla palaa kymmeniä miljoonia parakkikoulujen vuokriin

Kunnilta kuluu kymmeniä miljoonia euroja vuodessa erilaisten parakkikoulujen vuokriin, Sunnuntaisuomalainen kertoo. Paljon lapsia ja nuoria opiskelee väistötiloissa esimerkiksi homeongelmien ja koulujen remonttien takia.

Sunnuntaisuomalaisen mukaan kunnat toivovat alalle lisää kilpailua, koska tarjouksia väistötiloista tulee usein vähän ja muutamalta yksittäiseltä tarjoajalta.

Parakkikoulujen kysyntä on kasvanut tasaisesti. Alan suurimpiin yrityksiin kuuluvan Cramo Adapteon myyntijohtaja Karri Frisk kertoo Sunnuntaisuomalaiselle, että liikevaihto on viime vuosina kasvanut 5–10 prosenttia vuodessa. Myös työntekijöitä on rekrytoitu lisää. Friskin mukaan seitsemisenkymmentä prosenttia asiakkaista on kuntia tai kaupunkeja.

Alan yritykset näkevät, että niiden tarjoamat siirreltävät vuokrarakennukset voivat olla myös pidempiaikainen vaihtoehto sen sijaan, että kunnat investoisivat uusiin koulurakennuksiin.