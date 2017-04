Sähköisen vaaliluettelon virhemerkinnät hankaloittivat äänestystä useissa kunnissa

Sähköisen vaaliluettelon virhetiedot ovat hankaloittaneet kuntavaalien äänestystä aamulla useassa kunnassa. Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen vahvistaa, että ongelmat johtuivat vaalien kenraaliharjoituksissa vaaliluetteloon jääneistä tiedoista, joita ei ollut poistettu.

Virheen vuoksi tietokone näytti, että äänioikeutettu olisi jo käynyt äänestämässä, vaikka se ei pitänyt paikkaansa. Aaltosen käsityksen mukaan ongelmia on ollut korkeintaan viidessätoista kunnassa ja niissä useimmiten vain yhdellä äänestysalueella. Sielläkään virhetieto ei ole koskenut kaikkia alueen äänestäjiä, vaan yksittäisiä ihmisiä.

– Siellä on joitakin yksittäisiä tapauksia ollut, joissa henkilölle on kerrottu, että hän on käynyt jo äänestämässä, vaikka näin ei ollut. Useimmissa tapauksissa tilanne on saatu käsittääkseni korjattuakin. On selvitetty virheen syy, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan ongelmat huomattiin heti aamulla ja ne oli selätetty kello 10:een mennessä. Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön paperinen vaaliluettelo.

Aaltosen tiedossa on yksi henkilö, joka oli ongelman vuoksi poistunut vaalipaikalta ilman äänestämistä.

Ongelmista kertoi Yle. Sen mukaan ainakin Nakkilassa Satakunnassa äänestäjiä poistui äänestyspaikalta sillä välin, kun virkailijat selvittelivät asiaa. Myöhemmin virkailijat soittivat ihmisiä läpi ja houkuttelivat palaamaan uurnille. Nakkilan ohella virheellisistä tiedoista on kärsitty ainakin Kaustisella Keski-Pohjanmaalla.

Sähköistä vaaliluetteloa on käytetty jo useissa aiemmissa vaaleissa. Nyt se on ollut käytössä noin 120 kunnassa ja noin 500 äänestysalueella. Käytännössä se tarkoittaa, että paikallinen vaaliluettelo on tietokoneella eikä tulostettuna paperille.