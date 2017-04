Kokoomuksella ja Vapaavuorella pitkä etumatka Helsingissä – Orpo: Tärkeää, että Helsingin kaupungintalolla liehuu kokoomuslippu

Kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori on kohoamassa Helsingin äänikuningaaksi, kun pääkaupungin äänistä on laskettu 38,5 prosenttia. Vapaavuori on kerännyt jo 14 000 ääntä. Vihreiden pormestariehdokkaan Anni Sinnemäen äänipotti on tällä hetkellä liki 3 000. Heidän väliinsä on kiilannut SDP:n pormestariehdokas Tuula Haatainen runsaalla 3 700 äänellä.

Muiden puolueiden pormestariehdokkaista Paavo Arhinmäellä (vas.) on kasassa vajaa 2 000 ääntä. Arhinmäen kannoilla seuraavat Eva Biaudet (r.), Laura Kolbe (kesk.) ja Mika Ebeling (kd.). Helsingin pormestaria ei valita kuntavaaleissa, vaan päätöksen pormestarista tekee kuntavaaleissa valittava Helsingin kaupunginvaltuusto. Orpo kiittelee Vapaavuorta Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoo puolueen saavan suurimman kuntapuolueen paikan jo kolmannen kerran peräkkäin. Hän sanoo Kuntatalon vaalivalvojaisissa, että kisa sosiaalidemokraattien kanssa on tiukka, mutta hän luottaa kokoomuksen pärjäämiseen. – Meillä on ollut hyvä ja nousujohteinen kampanja, ja yleensä saamme enemmän ääniä vaalipäivänä kuin ennakkoon, Orpo sanoo. Orpon mukaan kokoomus lähti syksyllä vaalikampanjointiin takamatkalta. Hän ei kuitenkaan ota kunniaa noususta omalle johtajuudelleen. – Olemme porukalla saaneet yhdistettyä kokoomuksen syksyn alhaisista prosenteista. Helsingissä ero vihreisiin on jo tässä vaiheessa selkeä. Tästä Orpo kiittää puolueensa pormestariehdokasta Jan Vapaavuorta. – Kokoomukselle on tärkeää, että Helsingin kaupungintalolla liehuu kokoomuslippu. Kaikki täytyy kuitenkin katsoa loppuun asti ja pitää jalat maassa. Oppositiopuolueiden kannatusta Orpo kommentoi muistuttamalla, ettei hallitustyö ole ollut helppoa ja hallitusohjelma säästöineen ja uudistuksineen on ollut kova. Hänen mukaansa siihen nähden opposition äänisaalis olisi voinut olla suurempikin. Sinnemäki myönsi Ylellä Vapaavuoren voiton Helsingissä kokoomus on tähän asti laskettujen äänten perusteella säilyttämässä suurimman puolueen asemansa. Kun äänistä oli laskettu noin 40 prosenttia, oli kokoomuksella 29,6 prosenttia äänistä. Vihreiden osuus oli 21,3 prosenttia, SDP:n 15,4 prosenttia. Pormestarin paikkaa tavoitteleva varapääjohtaja Jan Vapaavuori (kok.) näytti nousevan ylivoimaisesti suurimmaksi ääniharavaksi. Hän oli laskennan alkuvaiheessa kerännyt jo 11,4 prosenttia pääkaupungissa annetuista äänistä ja liki 14 000 ääntä. Vihreiden Anni Sinnemäellä oli 2,4 prosenttia ja vajaat 3 000 henkilökohtaista ääntä. Vihreiden pormestariehdokas Sinnemäki myöntää Ylellä, että kokoomus on pitämässä Helsingissä suurimman puolueen aseman pormestariehdokas Vapaavuoren hurjan äänisaaliin ansiosta. – Vapaavuoren äänimäärä Helsingissä on poikkeuksellinen. Vihreillä on silti vahva mandaatti vaikuttaa pääkaupungin politiikkaan, Sinnemäki uskoo. Vapaavuori on saanut jo yli 14 000 ääntä Helsingissä, kun Sinnemäen äänisaalis on melkein 3 000. Feministinen puolue saamassa yhden paikan Perussuomalaiset pakittivat Helsingissä selvästi 6,3 prosenttiin, kun puolue edellisissä kuntavaaleissa keräsi 9,4 prosenttia äänistä. Puolueen valtuustoryhmä on kauden aikana puhjenneiden kiistojen myötä puolittunut kahdeksasta neljään edustajaan. Vasemmistoliitto keräsi 11 prosenttia, RKP 6,4 prosenttia. Keskusta ja kristillisdemokraatit olivat lähes tasoissa, 3,2 ja 3 prosentissa. Puoluerekisteriin vasta äskettäin päässyt feministinen puolue oli alustavien tulosten perusteella saamassa yhden edustajan valtuustoon, 1,4 prosentin ääniosuudella. Paavo Väyrynen näyttäisi saavan valtuustopaikan Helsingissä Veteraanipoliitikko Paavo Väyryselle näyttää avautuvan paikka Helsingin valtuustossa. Keskustan kunniapuheenjohtaja Väyrynen on ehdolla kaupungin kasvun rajoittamista ajavan Terve Helsinki -ryhmän ehdokkaana, joka on muodostanut vaaliliiton kristillisdemokraattien kanssa. Kun Helsingin äänistä oli laskettu vajaat 40 prosenttia, oli Väyrynen kerännyt vajaat 500 ääntä, mikä toisi hänelle vaaliliiton valtuustopaikoista toisen. Kristillisdemokraattien Mika Ebeling oli myös menossa läpi, reilulla 640 äänellä.