Demarit kiinni voitossa Tampereella, Turussa kokoomus selkeässä johdossa

Tampereella suurimmaksi puolueeksi näyttävät nousevan sosiaalidemokraatit. Kun äänistä on laskettu 48 prosenttia, puolue on saanut niistä 24,6 prosenttia.

Kakkosena tulevan kokoomuksen äänisaalis on tässä vaiheessa 21,6 ja kolmosena olevien vihreiden 17,7 prosenttia.

Vihreiden kannatus on selvässä nousussa vuoden 2012 vaaleista, ja myös demarit ovat näillä näkymin lisäämässä kannatustaan. Sen sijaan kokoomuksen ääniosuus on laskussa tämänhetkisen laskennan perusteella.

Äänikuningatar on tässä vaiheessa demareita edustava kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin, joka on saanut 5,6 prosenttia äänistä.

Neljänneksi suurin puolue on tässä vaiheessa vasemmistoliitto (11 prosenttia) ja selvästi sen jäljessä tulevat perussuomalaiset (6,1) ja keskusta (5,8).

Perussuomalaisten kannatus on laskennan tässä vaiheessa vain vajaa puolet vuoden 2012 vaalien kannatuksesta Tampereella.

Turussa kokoomus vie, mutta Li Andersson ääniharavana

Turussa kokoomus näyttäisi pitävän kaupungin suurimman puolueen aseman 23,3 prosentin ääniosuudella, kun äänistä on laskettu vähän yli puolet.

Sen sijaan toiseksi suurimman puolueen asemasta kamppailevat SDP ja vihreät tasavahvoina. Molemmilla on tämänhetkisen laskennan perusteella 18,1 prosenttia äänistä.

SDP:n kuntavaalitulos näyttäisi siis heikentyneen vuoden 2012 vaaleista ja vihreiden nousseen. Vihreät saisi kolme paikkaa lisää, kun taas demarit menettäisi yhden paikan.

Myös vasemmistoliitto näyttäisi kahmaisseen viime kuntavaaleja isomman äänisaaliin: vasemmistoliitolla on laskennan perusteella 16,9 prosenttia äänistä.

Perussuomalaiset näyttäisi pitävän viisi paikkaansa ja RKP saavan yhden lisää. Kristilliset pitäisivät yhden paikkansa.

Perussuomalaisten äänisaalis on tällä hetkellä 6,9 prosenttia, RKP:n 5,7 prosenttia, keskustan 5,3 prosenttia ja kristillisdemokraattien 2,4 prosenttia.

Yhteislista sinivalkoiset sitoutumattomat näyttäisi saavan 1,1 prosenttia.

Turun äänikuningattareksi näyttäisi nousevan myös viime kuntavaaleissa Turun suurimman äänipotin saanut, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Äänikuninkaaksi laskettujen ennakkoäänten perusteella nousisi kunnanvaltuutetuksi palaava vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo näyttäisi saavan kolmanneksi eniten ääniä.

Espoossa kokoomus pakitti, mutta säilymässä selvästi suurimpana

Espoossa kokoomus oli säilyttämässä asemansa kaupungin suurimpana, vaikka tulos jäikin ensivaiheessa edellisiä kuntavaaleja heikommaksi. Kun äänistä oli laskettu vajaa kolmannes, oli kokoomuksella 32,7 prosenttia äänistä.

Laskennan alkuvaiheessa vihreät paransivat tulostaan edellisvaaleista ja ylsivät 18,6 prosenttiin. Myös SDP paransi verrattuna edellisiin kuntavaaleihin ja keräsi 15,5 prosenttia. Perussuomalaisille tuli takapakkia 9,7 prosenttiin.

Oulussa keskusta selvässä johdossa

Oulussa keskusta on suurin puolue kuntavaalien kello 20:een mennessä laskettujen ennakkoäänten perusteella 25,8 prosentilla.

Seuraavaksi melko tasaväkisinä tulevat kokoomus 18 prosentilla ja vasemmistoliitto 17,1 prosentilla.

Perässä tulevat vihreät 13,5 prosentilla, SDP 12,4 prosentilla, perussuomalaiset 7,9 prosentilla, kristilliset 2,5 prosentilla ja aito suomalainen yhteislista 1,3 prosentilla.

Oulun äänistä oli kello 20:een mennessä laskettu 46,2 prosenttia.

Vantaalla Lindtman kerää ääniä, demarit kasvattavat kaulaa kokoomukseen

Vantaalla sosiaalidemokraatit ovat ottaneet lisää kaulaa kakkosena olevaan kokoomukseen, kun ääntenlaskenta on edennyt. Ehdoton äänikuningas on SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joka on saanut kuusi prosenttia äänistä. Kokoomuksen ääniharava on Sari Multala vajaan kolmen prosentin ääniosuudella.

Kun Vantaan äänistä on laskettu lähes 30 prosenttia, demarit ovat saaneet niistä 28,5 prosenttia, kokoomus 23,2 prosenttia. Vuoden 2012 vaaleihin verrattuna demarit näyttävät lisäävän kannatustaan, kokoomus menettävän.

Vihreät johtaa Jyväskylässä

Jyväskylässä ääntenlaskentaa johtaa vihreät, kun äänistä on laskettu 15,1 prosenttia. Vihreiden ääniosuus on 21,7, kakkosena tulevien sosiaalidemokraattien 18,8.

Kokoomuksen osuus tässä vaiheessa on 15,5, ja neljäntenä oleva keskusta tulee kannoilla 14,9 prosentin osuudella.

Vasemmistoliiton kannatus tässä vaiheessa on 11,7, kristillisdemokraattien 6,9 ja perussuomalaisten 6,8. Piraattipuolue on saanut 1,6 prosenttia lasketuista äänistä.

Valtuustossa on 67 paikkaa.

Kuopiossa keskusta johdossa

Kuopiossa keskusta on suurin puolue kuntavaalien kello 20:een mennessä laskettujen ennakkoäänten perusteella 25,3 prosentin äänisaaliilla.

Seuraavaksi tulevat SDP 19,2 prosentin äänisaaliilla ja kokoomus 18,6 prosentilla.

Perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto kamppailevat kaikki neljännen puolueen asemista rinta rinnan: perussuomalaisilla on 10,6 prosenttia ja vihreillä ja vasemmistolla kummallakin 10,2 prosenttia äänistä.

Kristillisdemokraatit näyttäisivät saavan 5,4 prosenttia äänistä.

Kuopion äänistä oli kello 20:een mennessä laskettu 42,7 prosenttia.