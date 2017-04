Sipilän vaimo Kempeleen äänikuningatar, Jethro Rostedt lyömässä läpi Turussa

Suurimman äänipotin kuntavaaleissa on kerännyt kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori, kun äänistä on laskettu koko maassa noin 40 prosenttia. Vapaavuoren potti lasketuista äänistä Helsingissä on yli 13 000.

Helsingissä kärkikahinoissa ovat myös SDP:n Tuula Haatainen ja Eero Heinäluoma sekä vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki.

Tampereella eniten ääniä on SDP:n kansanedustajalla Sanna Marinilla, noin 3 000.

Turussa äänten ykkönen on vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jolla on koossa noin 3 200 ääntä. Oulussa eniten ääniä on kahminut kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.), noin 1 600 ääntä.

Heinäluomista valtuustoon menossa sekä isä että tytär

Pääministeri Juha Sipilän puoliso Minna-Maaria Sipilä (kesk.) on kotikuntansa Kempeleen äänikuningatar, kun äänistä on laskettu lähes puolet. Sipilä on saanut 154 ääntä eli enemmän kuin kukaan muu Kempeleen ehdokkaista. Juha Sipilä itse ei ole ehdolla.

Myös SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen vaimo, suunnittelija Heta Ravolainen-Rinne (sd.) on menossa valtuustoon Mäntsälässä samoin kuin Antti Rinne. Sen sijaan Antti Rinteen tyttäret Ilona Rinne (sd.) ja Roosa Rinne (sd.) ovat Lahdessa ainakin vielä valtuuston ulkopuolella.

Helsingissä ehdolla ovat kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) ja hänen tyttärensä Eveliina Heinäluoma (sd.). Heistä molemmat ovat saamassa valtuustopaikan. Helsingin valtuustoon yltää myös kansanedustaja Hjallis Harkimon (kok.) poika, yrittäjä Joel Harkimo (kok.).

Kuopiossa ehdolla ovat kansanedustaja Matti Rossi (kesk.) ja hänen puolisonsa, teatterikuraattori Matti Kaarlejärvi (kesk). Heistä vain Rossi on kurottamassa valtuustoon.

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) ja hänen vaimonsa Seija Alatalo ovat ehdolla Tampereella. Pariskunnasta Seija Alatalo on jäämässä ilman valtuustopaikkaa, kun taas Mikko Alatalo on saamassa paikan.

Jethro Rostedt pääsemässä valtuustoon, moni julkkis jäämässä rannalle

Televisiosta tuttu julkkiskiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt (kok.) on kurottamassa valtuustoon Turussa, kun äänistä on laskettu runsas puolet. Myös toinen television kiinteistönvälittäjä, Kiinteistökuningatar Kaisa eli Kaisa Liski (kesk.) on pääsemässä valtuustoon Hausjärvellä.

Julkisuudesta tutuista ehdokkaista valtuustopaikassa kiinni on myös näyttelijä Satu Silvo, joka on vihreiden ehdokkaana Helsingissä. Helsingissä rannalle on puolestaan jäämässä muun muassa taiteilija Aira Samulin (kok.) ja Vantaalla tapakouluttaja Kaarina Suonperä (kok.).

Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo (sd.) ei näytä saavan valtuustopaikkaa Espoossa, ei myöskään muusikko Virve Rosti (kok.) Vantaalla. Egotrippi-yhtyeen Mikki Kauste (vihr.) Espoossa on nappaamassa valtuustopaikan.

Uimari Ari-Pekka Liukkonen (vihr.) on pääsemässä valtuustoon Jyväskylässä, samoin entinen hiihtomestari Juha Mieto (kesk.) Kurikassa. Sen sijaan mäkihyppääjä Toni Niemisen (kok.) äänisaalis Oulussa on jäämässä vaatimattomaksi.

Ministerit keräsivät menestystä ennakkoäänestyksessä, Tiilikainen jäämässä varasijalle

Kello 20.30:een mennessä laskettujen äänten perusteella näyttää siltä, että lähes kaikki kuntavaaleissa ehdolla olleet ministerit olivat pääsemässä valtuustoihin.

Keskustan listoilla olivat ehdolla perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Hollolassa sekä tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko Turussa. Rehula oli alkuillan äänenlaskennassa Hollolan suosituin keskustan ehdokas, Saarikko oli Turun suosituin keskustalainen ehdokas.

Keskustalainen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli jäämässä Helsingissä varasijalle.

Kokoomuksen ministereistä ehdolla olivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Forssassa, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen Espoossa sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo Turussa. Mykkänen oli Espoossa vertailuluvun perusteella suosituin ehdokas puoli yhdeksän aikaan, Orpo oli samaan aikaan vertailulukujen ykkönen Turussa. Grahn-Laasonen oli Forssan vertailuluvuissa sijalle seitsemän.

Perussuomalaisten listoilta mukana olivat Jussi Niinistö Helsingissä, Jari Lindström Kouvolassa ja Timo Soini Espoossa. Soini oli puoli yhdeksän aikaan kerännyt Espoon perussuomalaisista eniten ääniä, myös Lindström oli kuntansa suosituin perussuomalainen. Niinistö oli jäämässä Helsingissä selvästi puoluetovereidensa Jussi Halla-Ahon ja Sampo Terhon keräämästä äänisaaliista.

Juha Sipilä, Mika Lintilä ja Anu Vehviläinen eivät olleet ehdolla kuntavaaleissa.

Kuntavaalien kello 21:een mennessä laskettujen äänten mukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat menestyneet vaaleissa hyvin. Kaikki ehdolla olleet puheenjohtajat olivat menossa läpi.

Myös oppositiojohtajat keräsivät kuntavaaleissa ääniä. SDP:n Antti Rinne oli alkuiltaan mennessä kerännyt eniten ääniä Mäntsälässä.

Vihreiden Ville Niinistö ja vasemmistoliiton Li Andersson olivat ehdolla Turussa, ja molemmat olivat vertailuluvun mukaan viiden suosituimman ehdokkaan joukossa.

RKP:n Anna-Maja Henriksson ja kristillisdemokraattien Sari Essayah olivat ennakkoäänten perusteella matkalla valtuustoon. Henriksson oli ehdolla Pietarsaaressa, ja hän oli ennen yhdeksää kuntansa suosituin ehdokas. Essayah oli kerännyt selvästi eniten ääniä Lapinlahdella, ja hän oli vertailuluvuissa neljäntenä.

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaista Jussi Halla-aho oli kerännyt yli kaksituhatta ääntä ja oli menossa Helsingin valtuustoon. Myös Sampo Terho oli ehdolla Helsingissä ja menossa läpi, hän oli kerännyt alkuiltaan mennessä noin 1 400 ääntä.

Puheenjohtajakisassa ovat mukana myös Leena Meri Hyvinkäällä ja Veera Ruoho Espoossa. Molemmat olivat alkuillasta menossa valtuustoon.