Professori Ruostetsaari: Vihreitten voitto ja perussuomalaisten tappio

Vihreät ovat kasvattamassa kannatustaan eniten ja perussuomalaiset kärsimässä selvän tappion kuntavaaleissa, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari. Ennakkoäänten perusteella keskusta näyttäisi voittavan vaalit 21 prosentin saaliillaan.

– Keskustan kannatus on vahvinta pienissä kunnissa ja maaseudulla, joten sen tulos tulee tippumaan vielä ainakin prosenttiyksikön verran. Tilanne on vielä auki, Ruostetsaari sanoo.

Perussuomalaisten kannatus saattaa kuitenkin nousta kun vaalipäivän äänet lasketaan mukaan.

– On spekuloitu sitä, miten Ruotsin tilanne on vaikuttamassa vaalipäivän tulokseen. 8,2 prosentin äänisaalis olisi vähemmän kuin viimeisimmissä gallupeissakin on perussuomalaisille luvattu. Uskon, että puolueen lopullinen äänimäärä nousee jonkin verran.

Ruostetsaari kommentoi tuloksia STT:lle, kun äänistä oli laskettu 47 prosenttia.

Tutkija yllättyi: Keskusta jäämässä kolmanneksi

Valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen pitää jonkinmoisena yllätyksenä, että pääministeripuolue keskusta on jäämässä ennakkoäänien perusteella kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Palonen sanoo, että keskustalla on ollut ennakkoäänissä yleensä ihan hyvä äänisaalis. Hänen mukaansa usein ajatellaan, että kannatus on pari prosenttiyksikköä suurempi kuin lopullinen tulos.

Palosen mukaan toistaiseksi on kuitenkin liian aikaista sanoa, mikä puolue kerää suurimman kannatuspotin.