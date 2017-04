Niinistö hehkutti: "Kuntiin tulossa vihreä kevät"

- Kuntiin on tulossa vihreä kevät, Niinistö hehkutti.

Niinistön mukaan vaalivoitto on kannanotto pehmeiden arvojen puolesta. Hän huomautti, että vihreiden ja vasemmistoliiton suosio nousi eniten. Tulos osoitti, ettei hallituksen eriarvostava politiikka saanut tukea.

- Se on vahva viesti, että me olemme inhimillinen uudistusvaihtoehto.

Niinistö arvioi, että Tukholman perjantainen terrori-isku on osaltaan vaikuttanut vihreiden tulokseen.

- Uskon, että sellaiset ihmiset, jotka reagoivat sydämellä Ruotsin tapahtumiin, ovat lähteneet myös liikkeelle. Ja se on hieno asia.

Niinistö arvioi myös nuorten lähteneen äänestämään aiempaa enemmän.

Andersson tuuletti

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli erittäin tyytyväinen. Hän sanoi, että puolueen linja on ollut selkeä ja puolue on saanut soten myötä uusia äänestäjiä, jotka eivät ole aiemmin äänestäneet vasemmistoliittoa. Tämä on hänestä merkki siitä, että kansa ei halua edetä uudistuksessa hallituksen esittämän linjan mukaisesti.

- Se on hyvä tulos ja on syytä tuulettaa, Andersson sanoi Kuntatalon vaalivalvojaisissa Ylen julkistettua ennusteen.

Kokoomukselle kolmas voitto

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri PetteriOrpo iloitsi niin ikään tuloksesta. Hän muistutti, että puolue lähti syksyllä takamatkalta, mutta kampanja on ollut nousujohtoinen.

- Jos menemme maaliin tässä järjestyksessä, se on iso asia. Olemme kolmannen kerran peräkkäin suurin kuntapuolue, Orpo sanoi.

- Kääritään hihat ja lähdetään töihin, hän jatkoi.

"Suomea laitettu kuntoon"

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä taas kertoi pitkin vaali-iltaa olevansa tyytyväinen siitä, jos puolue yltää samaan tulokseen kuin neljä vuotta sitten. Jos tulos alkaa luvulla 17, hän on pettynyt.

- Jos jäädään alle 18 (prosentin), pieni pettymys se on. Katsotaan, mikä se sitten lopulta on, Sipilä sanoi.

Sipilä puhui kannattajilleen keskustan vaalivalvojaisissa noin yhdentoista aikaan illalla. Sipilän mukaan ei pidä säikähtää, jos hieman jäädään edellisistä vaaleista.

Hänen mukaansa on tehty uudistuksia, jotka ovat olleet pitkään tekemättä.

- On selvä asia, että Suomea on nyt oikeasti laitettu kuntoon. On tehty myös kipeitä päätöksiä.

- Jos olisi pelkästään näitä vaaleja ajatellut, olisi voinut jotenkin taktikoida sote-uudistuksen kanssa, Sipilä totesi.

"Ei vaikuta hallitukseen"

Sipilän mukaan kuntavaalit ovat paikallisvaalit eikä niitä voi verrata eduskuntavaaleihin. Hän muistutti muiden puoluejohtajien tavoin, että Helsingin pormestarikisa vaikutti vaalitulokseen.

Sipilän mukaan keskusta oli vuodenvaihteessa syytettyjen penkillä, mutta teki siitä huolimatta hyvän kampanjan.

Sipilän mukaan kuntavaalien tuloksella ei ole vaikutusta valtakunnan politiikkaan niin kuin oppositiosta viestitettiin vaali-iltana. Työ Suomen kuntoon laittamiseksi jatkuu.

- Ei tällä sellaista vaikutusta ole, tämä unohtuu pian, Sipilä kuittasi ja korosti, että nyt jatketaan eduskuntavaalien tuloksella.

Myös Orpo sanoi, että hallitus jatkaa ohjelmansa toteuttamista, sillä liian moni on vailla työtä.

Rinne pettynyt

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi olevansa pettynyt, jos lopputulos on se, miltä se näytti noin kello 22. Tässä vaiheessa SDP oli pudonnut toiseksi. Hän arvioi, että Helsingin pormestarivaalilla oli vaikutusta myös demareiden tulokseen.

Rinne kuitenkin muistutti, että puolue eteni selvästi eduskuntavaaleista ja puolue teki hyvää vaalityötä, mikä näkyy monissa kunnissa.

Rinteen mukaan Helsingin pormestarikisa ratkaisi vaalien tuloksen ja toi sekä kokoomukselle että vihreille vahvan tuloksen. Hallituspuolueet kuitenkin kärsivät selkeän tappion.

- SDP säilyttää asemansa, keskusta ja kokoomus menettää, Rinne luonnehti tulosta.

Hän arvioi, että hallituksen on entistä vaikeampaa viedä kovaa politiikkaa eteenpäin.

"Hallituksessa pysyttävä"

Perussuomalaisten leirissä tunnelmat olivat apeat.

- Me hävitään vaalit, perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kommentoi tulosta Kuntatalolla.

Soinin mukaan perussuomalaiset on kärsinyt hallituksen sopeuttamispolitiikasta, mikä on ollut Suomen voitto, mutta puolueen tappio.

- Turpaan tuli, Soini totesi puolueensa vaalivalvojaisissa.

Puolue ei ole kuitenkaan hävinnyt minnekään ja sillä on lähes 800 valtuutettua.

Hän muistutti, että hän on käynyt 17 vaalit ja voittanut niistä 16, joten tulos ei ole huono. Nyt on kuitenkin uuden aika ja uudet ihmiset astuvat etulinjaan.

Soini vetosi hallituksessa pysymisen puolesta. Hänen mukaansa puolueen kannatus ei oikene kahdessa kuukaudessa, mutta kahdessa vuodessa oikenee. Seuraavat eduskuntavaalit ovat noin kahden vuoden päästä. Soini myös sanoi, että puolue ei päästä punavihreitä sotkemaan Suomen asioita.

Soini sanoi kantavansa näistä vaaleista päävastuun.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan puolueen ennakkoäänten tulos korreloi yleensä hyvin lopullisen tuloksen kanssa. Hän iloitsi, että puolueen kannatus näyttäisi olevan puolen prosentin nousussa verrattuna viime kuntavaaleihin.